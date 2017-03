Le Canadien tombe dans le piège

À lire aussi: Le tour à Al Montoya

(98,5 Sports) - Une fois encore, on a cru que le Canadien de Montréal allait arracher une victoire dans les derniers instants d'une rencontre. Mais un but d'Anthony Mantha inscrit avec 49,6 secondes de jeu à écouler en prolongation a mené à un revers de 2-1, mardi, face aux Red Wings de Detroit.

Artturi Lehkonen, avec son 13e but de la saison, avait porté le match en prolongation avec un but tardif en troisième période. Justin Abdelkader (7e) avait ouvert la marque pour les Red Wings dès la première minute de jeu du match, lors d'un avantage numérique.

À la suite de ce revers, le Canadien totalise 91 points au classement, trois de plus que les Sénateurs d'Ottawa, qui ont battu les Bruins de Boston 3-2.



Dans la défaite, Al Montoya a livré une solide performance. Il a stoppé 34 tirs, dont cinq en prolongation. Son rival Jimmy Howard a repoussé 35 tirs. Le Canadien n'a décoché aucun tir lors de la période additionnelle.



Le séjour du Canadien devant ses partisans se poursuivra jeudi soir, contre les Hurricanes de la Caroline, avant le dernier volet de la trilogie Sénateurs-Canadien, samedi soir.



Affreux début de match



Autant les joueurs du Canadien avaient connu un départ-canon dimanche soir contre les Sénateurs d'Ottawa, autant ils ont été amorphes en début de rencontre mardi. C'était à se demander si ce n'est pas plutôt le Tricolore qui avait joué la veille.



Les Red Wings ont profité de cette torpeur pour ouvrir la marque avant même que ne soit complétée la première minute de jeu. Tout a commencé avec une pénalité mineure à Nathan Beaulieu pour obstruction, dès la 39e seconde de jeu. Quatorze secondes plus tard, les visiteurs ont capitalisé quand Abdelkader, oublié à la gauche de Montoya, a logé le disque dans la partie supérieure du filet.



Ce but n'a pas servi de tonique au Canadien, qui a dû patienter jusqu'à la quatrième minute de jeu pour obtenir un premier tir vers Howard, de la part d'Andrei Markov et peu dangereux. Un avantage numérique, résultat d'une punition à Niklas Kronwall, a également laissé les partisans de l'équipe sur leur appétit.



Le Canadien s'est fait un peu plus incisif en deuxième période et a réussi à neutraliser les tentatives d'intrusion des Red Wings dans leur territoire. Le trio de Phillip Danault, Andrew Shaw et Artturi Lehkonen s'est fait particulièrement visible avec du bon échec-avant, mais la formation montréalaise a généré peu de belles chances de marquer jusqu'à leur deuxième tentative avec l'avantage d'un homme.



Avec Shea Weber et Andrei Markov aux points d'appui, le Canadien a bourdonné dangereusement autour du filet de Howard. Les deux défenseurs ont décoché de très bons tirs que le gardien des Red Wings a su repousser pour protéger la mince avance d'un but.



Le Canadien a eu droit à une troisième chance avec l'avantage d'un homme, et Howard a réalisé l'un de ses meilleurs arrêts du match aux dépens de Jeff Petry.



Mais Lehkonen a mis fin à une disette de presque six périodes sans but pour le Canadien contre les Red Wings, battant Howard d'un vif tir des poignets dans la partie supérieure gauche, à 17:31.



En prolongation, les Red Wings ont menacé à plusieurs reprises, mais Montoya s'est imposé pour prolonger le match. Il a notamment sauvé la peau de ses coéquipiers en frustrant Abdelkader avec un peu plus d'une minute à jouer.



Mais Mantha a mis fin au suspense grâce à un vif tir des poignets du côté du gant.

(Avec La Presse canadienne)