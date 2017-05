Record de Carabins repêchés par des équipes de la Ligue canadienne

(98,5 Sports) - L'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal a vécu une soirée historique dimanche alors qu'un record de sept de ses porte-couleurs ont trouvé preneurs lors du repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF), dont le joueur de ligne défensive Junior Luke en première ronde par les Lions de la Colombie-Britannique (7e au total).

Outre Luke, le secondeur Frédéric Chagnon (3e ronde, 24e), lui aussi par Colombie-Britannique, le botteur Félix Ménard-Brière (4e ronde, 34e), le spécialiste des longues remises Louis-Philippe Bourassa (4e ronde, 35e), le joueur de ligne défensive Mathieu Dupuis (5e ronde, 44e), le joueur de ligne offensive Marc Glaude (8e ronde, 64e) et le porteur de ballon Sean Thomas Erlington (8e ronde, 66e) appartiennent maintenant à une équipe professionnelle.

Luke devient ainsi le troisième représentant de l’UdeM à être sélectionné au premier tour. Antoine Pruneau (4e choix par Ottawa) et David Foucault (5e choix par Montréal), tous deux en 2014, l’avaient précédé.

Le Montréalais de 25 ans étudiant en prévention de la toxicomanie est le cinquième Carabin choisi par la Colombie-Britannique, et Chagnon le sixième. Ils y retrouveront leurs anciens coéquipiers David Ménard, qui s’aligne sur la ligne défensive des Lions depuis 2014, et Foucault, récemment obtenu dans un échange avec les Alouettes.

«Je suis super content, surtout que Fred s’en vient avec moi. On pourra compter sur deux anciens coéquipiers qui vont nous aider à nous adapter et nous indiquer comment ça fonctionne chez les Lions, a mentionné Luke. Je ne savais pas quand je serais choisi, mais tout ce qui m’importait c’était de savoir où. Je sais maintenant à quoi m’attendre et j’arriverai en Colombie-Britannique avec l’intention de jouer rapidement.»