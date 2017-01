Read et ses collègues seront occupés

TORONTO - Quand les directeurs généraux de la Ligue canadienne de football retourneront au bureau après les Fêtes, ils auront beaucoup de travail à faire.

Plus de 200 joueurs profiteront de l'autonomie complète à compter de midi, le 14 février.

Les champions de la coupe Grey, le Rouge et Noir d'Ottawa, mène la charge avec 30 joueurs autonomes, dont les receveurs Greg Ellingson, Chris Williams et Ernest Jackson qui ont tous amassé plus de 1000 verges cette saison.



Les équipes du circuit Orridge ont encore le temps d'offrir de nouveaux contrats à ces joueurs d'ici l'ouverture du marché. Mais les directeurs généraux auront de difficiles décisions à prendre, surtout en raison de la faible augmentation du plafond salarial: 50 000 $ seulement, pour se chiffrer à 5,15 millions $ en 2017.



Les Alouettes de Montréal, qui ont promu le coordonnateur des untiés spcéiales Kavis Read au poste de directeur général en décembre, ont jusqu'ici 25 noms sur cette liste, dont le meilleur receveur du club en Nik Lewis (102 attrapés, 1163 verges de gains, trois touchés).

Les secondeurs Winston Venable (88 plaqués, sept sacs) et Kyries Hebert (78 plaqués, deux sacs), les demis défensifs Johnson et Billy Parker, ainsi que les joueurs de ligne défensive Alan-Michael Cash et Gabriel Knapton pourraient également tester le marché.



Les Argonauts de Toronto ont 24 joueurs qui pourraient se prévaloir de l'autonomie, dont les joueurs de ligne offensive Tyler Holmes et Chris Van Zeyl, le botteur Lirim Hajrullahu et le secondeur Cory Greenwood, tous Canadiens, en plus du porteur de ballon Brandon Whitaker, qui a amassé plus de 1000 verges l'an dernier.



Mais leur directeur général Jim Barker se serait créé un peu d'espace pour l'autonomie: selon une source au sein du circuit, il aurait restructuré le contrat du quart Drew Willy, qui devait recevoir un boni de 100 000 $ ce mois-ci et toucher un salaire de 400 000 $ en 2017.



Les Tiger-Cats de Hamilton ont 27 joueurs autonomes potentiel, dont le Canadien Andy Fantuz, qui a établi une marque d'équipe avec 101 attrapés pour 1059 verges un cinq touchés. Il a toutefois subi une blessure à un genou qui a mis fin prématurément à sa saison.



Du côté des Stampeders de Calgary, leur directeur général John Hufnagel a été occupé, faisant signer une prolongation de contrat à sept joueurs depuis la fin du calendrier. Avec 19 joueurs sur cette liste, les Stampeders sont l'équipe comptant le moins de joueurs autonomes potentiels, mais Derek Dennis, joueur de ligne par excellence en 2016, est toujours sans contrat.



Les Blue Bombers de Winnipeg et les Lions de la Colombie-Britannique suivent avec 20 joueurs inscrits sur cette liste. Le directeur général des Bombers devra trouver le moyen de réembaucher le partant Matt Nicholls et le botteur Justin Medlock, joueur par excellence au sein des unités spéciales en 2016.



Wally Buono, des Lions, a de son côté prolongé le contrat de quatre joueurs, dont le secondeur étoile Solomon Elimimian, mais le joueur de ligne défensive canadien Jabar Westerman demeure disponible.



Le quart Darian Durant est le plus important joueur autonome des Roughriders de la Saskatchewan. Le vétéran de 34 ans a passé ses 10 saisons dans la LCF à Regina, menant l'équipe à la coupe Grey en 2013.



Du côté des Eskimos d'Edmonton, le receveur Derel Walker est le plus gros nom des 21 joueurs autonomes.

Âgé de 25 ans, il a terminé au deuxième rang du circuit avec 109 attrapés, 1589 verges et 10 touchés la saison dernière. En compagnie du meneur de la ligue, Adarisu Bowman, il a procuré aux Eskimos un duo dynamique en attaque.



Walker, recrue de l'année en 2015, pourrait toutefois signer un contrat avec une équipe de la NFL.