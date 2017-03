Quel retour du FC Barcelone!

BARCELONE, Espagne - Le FC Barcelone a réussi une des remontées les plus spectaculaires de l'histoire du soccer en battant le Paris Saint-Germain 6-1 pour gagner la série aller-retour au total des buts par le score de 6-5, mercredi, et atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Sergi Roberto a inscrit le but gagnant pendant la cinquième minute des arrêts de jeu, semant l'hystérie au Camp Nou.

Le FC Barcelone est devenu la première équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions à combler un retard de 4-0 après la première manche, depuis la création du format actuel en 1992-1993.



Dans l'autre rencontre présentée mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang a réussi un tour du chapeau, Christian Pulisic a inscrit un premier but en championnat continental et le BV 09 Borussia Dortmund a achevé le Benfica de Lisbonne en l'emportant 4-0.



À Barcelone, le PSG était presque certain d'atteindre les quarts de finale après qu'Edinson Cavani eut inscrit un précieux but à l'étranger pour répliquer à la salve de trois buts des locaux.



Ayant besoin de trois autres buts pour gagner la série, le Barça semblait avoir le dos au mur, même après que Neymar eut marqué sur un coup franc à la 88e minute.



Cependant, l'attaquant brésilien est revenu à la charge sur un penalty à la 90e minute et il a ensuite préparé le but de Roberto qui passera à la postérité.



Barcelone passe en quarts de finale pour la 10e année de suite.

L'entraîneur Luis Enrique, qui a déjà annoncé son départ cet été, a donné l'accolade à Neymar et à tous ceux qui étaient dans ses environs.



«Je ne pense pas que qui ce soit ait arrêté d'y croire, a dit Enrique. À tous ceux qui ont gardé foi en nous après la défaite de 4-0, cette victoire est pour eux.»



«Nous avons laissé filer une chance en or et nous le savons, a fait valoir Unai Emery, qui dirige le PSG. Tout ce que nous avons construit s'est écroulé dans les dernières minutes.»



À Dortmund, Aubameyang s'est racheté après avoir raté un penalty dans un revers de 1-0 dans la première manche.

Il totalise maintenant sept buts en autant de rencontres depuis le début de la compétition et il a permis à la formation allemande de gagner 4-1.



Il a touché la cible dès la quatrième minute, puis Pulisic, un jeune Américain de 18 ans, a donné l'avantage aux siens à la 59e minute.



Moins de deux minutes plus tard, Aubameyang ajoutait un filet d'assurance avant de compléter son tour du chapeau avec cinq minutes à jouer.



«Je n'étais pas satisfait de mon match précédent, a dit Aubameyang. Je voulais montrer à mes coéquipiers que je pouvais faire beaucoup mieux.»



«Nous avons eu nos chances en deuxième demie et nous n'avons rien fait, a dit l'entraîneur du Benfica, Rui Vitoria. Et ensuite, nous étions à peine capables de réagir.»