Quel pays a fait un bond de 29 places au classement FIFA?

ZURICH - Le Cameroun a été récompensé pour sa victoire en Coupe d'Afrique des nations en faisant un bond de 29 places au classement mondial de la FIFA, où il occupe maintenant le 33e rang.

L'Égypte, qui s'est incliné devant le Cameroun en finale, est la meilleure nation d'Afrique en vertu de sa 25e place. Précédent meneur, le Sénégal a fait un bond de deux échelons jusqu'au 31e.



L'Argentine mène toujours ce classement, dont le top-5 est demeuré inchangé: le Brésil, l'Allemagne, le Chili et la Belgique suivent. La France a dépassé la Colombie au sixième rang. Le Portugal, l'Uruguay et l'Espagne complètent le top-10.



Le Mexique domine la CONCACAF au 17e rang mondial, tandis que le Costa Rica a perdu deux places et se retrouve 19e. Les États-Unis ont perdu un rang et pointent maintenant au 29e. Le Canada a quant à lui gagné trois places pour se classer 117e.



Du côté de l'Asie, c'est l'Iran qui est la première nation en 32e place, tandis que l'hôte de la prochaine Coupe du monde, la Russie, a glissé de cinq places jusqu'en 61e.