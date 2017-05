«Quand tu habilles 7 défenseurs, tu n'es pas à l'aise» - Dany Dubé

(98,5 Sports) - Après avoir été vaincus 1-0 à Pittsburgh, les Sénateurs d'Ottawa ont brillamment redressé la situation avec une victoire de 5-1 lors de leur premier match à domicile, mercredi, dans leur série face aux Penguins.

Si le public a retenu avec raison la poussée de 4 buts des Sénateurs en première période, l’analyste Dany Dubé regarde plutôt du côté des Penguins afin d’expliquer les succès à l’attaque de la formation d’Ottawa.

«Il y avait sept défenseurs dans l’alignement des Penguins hier. Ce n’est pas pour rien, a noté Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports. Quand tu habilles 7 défenseurs, tu n’es pas à l’aise. Sinon, tu te dis que tu en a assez de six.

« Si tu habilles 7 défenseurs, c’est que tu as des problèmes de santé, des problèmes d’exécution, des problèmes de fiabilité. Je pense que les Penguins sont tellement affectés à la ligne bleue, que ça fini par les rattraper dans certaines situations de jeu.»

Hormis le but de Mike Hoffman, Dubé estime que les trois autres buts des Sénateurs en première période sont la résultante de « mauvaises couvertures homme à homme, de mauvaises assignations des responsabilités si je puis m’exprimer comme ça. De la confusion entre deux défenseurs… Quand Ron Hainsey, qui est ton joueur le plus utilisé, joue 20 et quelques minutes, c’est parce que ça ne va pas bien tes affaires. »

Dubé n'hésite pas une seconde quant à savoir qui devrait être le gardien des Penguins, vendredi soir.

« Sans aucune hésitation, (Matt) Murray. (Marc-André) Fleury n'a pas été faible, mais les Penguins ont besoin d'une étincelle. Murray est reposé. Il peut apporter une dimension importante à ton équipe. Je serais tenté de le lancer dans la mélée pour changer la donne, pas parce que Marc-André a mal joué. »

