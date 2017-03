Predators 1 Canadien 1 (troisième période)

(98,5 Sports) - Le retour de P.K. Subban à Montréal, le Canadien qui est sur une lancée de trois victoires en prolongation, l'arrivée de nouveaux joueurs à la date butoir des échanges : le match entre le Tricolore et les Predators de Nashville est tout sauf une rencontre banale du jeudi soir dans la Ligue nationale.

Seul Dwight King, acquis des Kings de Los Angeles, fera partie de la formation du Canadien (35-21-8, 78 points) face aux Predators (33-22-9, 73 points). King jouera au sein du quatrième trio avec Michael McCarron et Torrey Mitchell.

L’organisation montréalaise a salué le retour de Subban à Montréal, comme les Predators l’ont fait pour Weber à Nashville en janvier.

Avant le début de la rencontre, la foule du Centre Bell scandait « P.K.! P.K! P.K! » à tout rompre.

Une vidéo des exploits de l’ex-défenseur du Canadien et de son implication à Montréal a été projetée sur le tableau indicateur alors que les partants des deux équipes étaient sur la patinoire avant l'interprétation des hymnes nationaux.

Et Subban n'a pas oublié d'envoyer un baiser à Mme Béliveau, comme elle lui avait demandé la veille. Joli.

Le film de la rencontre

Comme cela se produit parfois quand de grands moments surviennent avant le match, les premières minutes de la rencontre ne passent pas à l'histoire.

Sept tirs au but au combiné après 12 minutes de jeu. Austin Watson écope d'une pénalité pour un double-échec à l'endroit de Nathan Beaulieu. Avantage numérique Canadien, mais les Predators s'en tirent sans casse.

Avec un peu plus de deux minutes à jouer à la période, c'est Andrew Shaw qui est chassé pour obstruction.

Et ça coûte un but au Canadien. Ryan Ellis marque à la suite d'un tir sur réception à la suite d'une passe de... P.K. Subban: 1-0 Predators.

Il n'y a pas une minute d'écoulée en deuxième période quand les Predators (Calle Jarnkrok, bâton élevé) sont pénalisés. Le Canadien est un peu plus entreprenant qu'en première période, mais hormis un tir un peu dangereux de Shaw, les Predators ne sont pas inquiétés.

Ryan Ellis se blesse au genou en plein centre de la patinoire. Ses coéquipiers l'aident à quitter la glace. Ellis est incapable de mettre du poids sur sa jambe gauche.

Une bourde de Beaulieu à sa ligne bleue ouvre la porte aux Predators, mais un plongeon de Jordie Benn sauve la mise pour le Tricolore.

En fin d'engagement, Alexei Emelin se fait écraser dans la baie vitrée par Mike Fisher. Emelin met quelques instants à se relever, mais les arbitres ne décernent aucune pénalité.

Le Canadien, avec Max Pacioretty et Alex Galchenyuk, a une belle occasion de marquer dans les dernières secondes de la deuxième période, mais Rinne dit non. Les Predators sont en désavantage d'un homme.

Il reste 1:35 à faire à la pénalité en début de troisième période, mais le Canadien n'arrive pas à en profiter et quelques huées se font entendre.

Ces huées vont se transformer en ovation quand Brendan Gallagher - enfin lui! - s'offre un tourniquet et le but égalisateur à 10:55 du dernier tiers. Le 7e but de la saison de Gallagher. La rondelle a ricoché sur le patin du défenseur Roman Josi. C'est l'égalité 1-1.

Quelques instants plus tard, Tomas Plekanec accroche un adversaire et écope d'une pénalité. Pas un bon moment, mais le Canadien s'en tire sans mal.

Et P.K. Subban est désormais hué - légèrement - quand il est en possession de la rondelle.

Plus de détails à venir…