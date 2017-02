Piatti est une valeur sûre pour l'Impact de Montréal

MONTRÉAL - Ignacio Piatti ne se fixe pas d'objectif pour le nombre de buts, cette saison, mais il est bien possible qu'il marque souvent.

Le milieu de terrain argentin a fait mouche 30 fois en 64 matches, souvent de manière spectaculaire, en un peu plus de deux saisons avec l'Impact de Montréal.



Il a été brillant vers la fin de 2016, incluant les éliminatoires, alors que l'entraîneur Mauro Biello a trouvé la bonne formule en le plaçant du côté gauche, avec Matteo Mancosu au centre et Dominic Oduro à droite.



Ce trio a fourni 10 des 12 filets de l'Impact en éliminatoires, en cinq matches. L'Impact s'est rendu en finale de l'Est, où Toronto FC a prévalu en temps ajouté.



Piatti et Mancosu ont inscrit quatre buts chacun dans un parcours où on a écarté D.C. United et les Red Bulls de New York, avant de s'incliner devant le clan torontois.



«Nous travaillons bien ensemble et nous souhaitons que ça continue, a dit Piatti. Cela dit l'important est de gagner, peu importe de qui viennent les buts.»



Mancosu s'est joint à l'Impact en milieu de saison, étant un prêt d'un an de Bologne, en Italie. Il est devenu un partant régulier tard dans la campagne quand on l'a préféré à Didier Drogba, qui ne fait plus partie de l'équipe.



Le milieu de terrain Andres Romero, joueur de l'année du club en 2014, est de retour après une pleine saison d'absence, résultat d'une blessure au genou. On l'a plutôt vu à droite mais il peut aussi jouer au centre, l'espace habituel de Patrice Bernier, le capitaine de 37 ans.



Ballou Jean-Yves Tabla prend du gallon à 17 ans, mais Biello ne veut pas sauter d'étapes.



En juin doit arriver le polyvalent milieu de terrain suisse Blerim Dzemaili, de Bologne.



L'Impact va disputer un match intra-équipe samedi. La formation quittera mardi en direction de St. Petersburg, en vue de matches préparatoires mercredi (Chicago), le 18 février (D.C.), le 22 février (Philadelphie) et le 25 février (les Rowdies de Tampa Bay, un club de deuxième niveau).



L'Impact entamera la saison régulière le 4 mars à San Jose, sept jours avant de lancer la saison locale en recevant les champions de la MLS soit les Sounders de Seattle, au Stade olympique.