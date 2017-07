Pénalités et erreurs coûteuses: les Argos s'inclinent à Winnipeg

WINNIPEG - Le porteur de ballon Andrew Harris a inscrit deux touchés et les Blue Bombers de Winnipeg ont battu les Argonauts de Toronto 33-25, jeudi soir.

Des pénalités coûteuses et plusieurs ballons échappés ont fait mal aux Argonauts (2-2), après une première demie dominée par les unités spéciales des deux formations.



Le botteur des Argonauts Lirim Hajrullahu a réussi six placements tandis que son homologue chez les Blue Bombers (2-1), Justin Medlock, en a réussi quatre. Les deux équipes ont également obtenu un touché lors d'un retour de botté.



Les Blue Bombers ont profité d'une interception de Moe Leggett pour ramener les deux formations à la case départ et ils ont finalement pris les devants 17-13 à la suite d'une séquence offensive de sept jeux et de 75 verges.



L'indiscipline des Argonauts leur aura notamment coûté cher au deuxième quart, quand Jackson a effectué un retour de botté de 74 verges, mais qu'une pénalité pour bloc illégal est venue annuler le jeu.