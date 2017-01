Patriots-Steelers: le respect mutuel des vieux ennemis

FOXBOROUGH, Mass. - Bill Belichick voue un respect sans bornes à l'histoire de la NFL.

Et peu d'équipes sont autant louangées par l'entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre que les Steelers de Pittsburgh.

Une partie de l'admiration de Belichick tient à la manière dont le fondateur des Steelers, Art Rooney, et sa famille ont géré l'équipe qui demeure une des meilleures formations du circuit, ayant remporté six titres du Super Bowl échelonnés sur plus de 30 ans.

Il s'agit d'un exemple répété par Robert Kraft, qui a acheté les Patriots en 1994 et embauché Belichick six ans plus tard. Belichick a depuis aidé les Patriots à remporter quatre fois le trophée Vince-Lombardi.



Les deux meilleures équipes depuis le début des années 2000 croiseront le fer en finale de l'Association américaine, dimanche.



« C'est une équipe difficile à affronter depuis les années 1970 avec l'entraîneur (Chuck) Noll, a raconté Belichick. Et c'est encore le cas aujourd'hui. »



Les Patriots et les Steelers ont représenté l'Association américaine neuf fois lors des 17 finales du Super Bowl depuis 2000, remportant un total combiné de six titres.



« Ils ont gagné beaucoup de matchs, a noté le receveur des Patriots Julian Edelman. Je n'ai que du respect pour les Steelers. Je suis allé à l'école dans leur comté à Kent State. La moitié des étudiants portaient des chandails des Steelers. »



Malgré les succès de chaque côté, les deux équipes ont vu leur chemin se croiser seulement quatre fois en éliminatoires. Les Patriots ont gagné trois fois, incluant les deux derniers matchs lors des finales d'association en 2005 et 2002 au Heinz Field. Les deux fois, les Patriots ont ensuite gagné le Super Bowl.



Le quart des Steelers Ben Roethlisberger a participé aux deux plus récentes conquêtes des Steelers, mais le vétéran âgé de 34 ans a affronté une seule fois les Patriots en éliminatoires - lors de la défaite en 2005, quand il était une recrue.



Il a souvent parlé de son respect pour les Patriots et Tom Brady, à qui il a demandé un chandail avant la défaite des Steelers face aux Patriots en octobre. «Big Ben» avait raté ce match en raison d'une blessure à un genou.



« Ils sont les meilleurs au monde, a déclaré Roethlisberger. Ils représentent l'étalon de mesure. Vous jouez pour cette raison, pour avoir une chance d'affronter les meilleurs. »



Brady a un dossier de 6-2 dans ses duels contre Roethlisberger et, incluant les deux victoires en éliminatoires, sa fiche est de 9-2 en carrière face aux Steelers - incluant quatre victoires en autant de sorties au Gillette Stadium. Roethlisberger a un dossier de 3-6 face aux Patriots.



Mais aux yeux de Brady, le passé ne veut rien dire. Après tout, les Steelers ont amorcé la saison avec un dossier de 4-5 avant de remporter leurs neuf dernières rencontres.



« (Roethlisberger) est leur meneur depuis longtemps et ils ont gagné beaucoup de matchs avec lui derrière le centre, a rappelé Brady. Ce sera un bon match. »