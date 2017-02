Patriots 0 - Falcons 0, 1er quart

HOUSTON - L'un des avantages que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre auront sur les Falcons d'Atlanta au Super Bowl, dimanche, c'est l'expérience. Mais tout peut arriver dans un match de football.

1er quart

Les Falcons bottent et les Patriots commencent avec le ballon

Les Falcons forcent les Patriots à dégager mais Atlanta ne peut s'approcher de la zone des buts.

À la deuxième possession de ballon des Pats, Brady est plaqué deux fois derrière la ligne d'engagement; les Pats dégagent.

Avant-match

C'est l'un des points importants qu'on ne peut nier lorsque les champions de l'Association nationale et de l'Association américaine s'affronteront pour le titre ultime.

Bien sûr, les Patriots (16-2) possèdent un lot de jeunes joueurs, 16 joueurs qui comptent quatre ans et moins d'expérience dans la NFL, et les Falcons (13-5) comptent dans leur formation quatre joueurs qui ont l'expérience d'un match du Super Bowl : Dwight Freeney, Courtney Upshaw, Dashon Goldson et Philip Wheeler.

Mais ne vous laissez pas duper par ces statistiques.



Lorsqu'une équipe compte sur un quart et un entraîneur-chef, qui en seront à leur septième expérience au Super Bowl ensemble, en plus de compter sur quelques joueurs qui les ont aidés à remporter le titre en 2015, c'est le genre d'expérience qui pourrait être la clé dans ce match.



Demandez à Tom Brady, il en sait quelque chose.



«Je suis en mesure de maîtriser mes émotions. Je sais lorsque je dois augmenter mon intensité et je sais lorsque je dois me détendre. C'est choses-là s'apprennent avec le temps», a mentionné Brady qui a remporté à quatre reprises le Super Bowl.



«C'est une rencontre tellement émotive, tu te dois d'être dans un parfait équilibre mental. Tu ne veux pas perdre le contrôle, mais tu ne veux pas jouer sans émotion non plus», a dit Brady.



Étrange venant d'un joueur qui cache difficilement ses émotions sur le terrain.

Repensez à son match retour à Cleveland après sa suspension de quatre matchs pour l'histoire des ballons dégonflés, lorsqu'il motivait la foule durant les échauffements.

Longue journée



Il a poursuivi en insistant sur le fait que le match du Super Bowl exige d'être plus modéré.



«C'est une longue journée, a-t-il expliqué. C'est une longue journée et une longue semaine en raison de toutes les choses que l'on doit faire pour y parvenir. Nous faisons beaucoup plus de choses cette semaine que l'on ferait dans une semaine de préparation en vue d'un match de la saison régulière. Juste pour se rendre au match qui fini par être... quoi, un match de quatre heures? Tu dois être en mesure d'avoir de l'énergie jusqu'à la toute fin du match. Tu ne peux pas tout gaspiller en début de troisième quart.»



C'est probablement de cette énergie-là que les Patriots avaient usé pour combler un déficit de 10 points et ainsi remporter le Super Bowl contre les Seahawks Seattle en 2015.



De l'autre côté, les Falcons ne peuvent compter sur la même expérience.

Freeney, qui l'a emporté avec les Colts d'Indianapolis en 2007, croit que l'approche mentale est primordiale.



«J'avais 24 ou 25 ans, peu importe quel âge j'avais, a mentionné celui qui a joué dans la victoire des Colts contre les Bears de Chicago. Mon corps et tout le reste étaient juste à un niveau complètement différent.



«Mentalement, je crois qu'il faut simplement savourer le moment. Maintenant je le comprends un peu mieux, puisque j'ai réalisé au fil des ans que ce n'était pas quelque chose que tu vis souvent. Tu dois savourer ces moments et prendre le temps de vraiment apprécier le tout. Je pense que je regarde ça d'une toute autre perspective maintenant, et dans un sens, ça rend mon expérience un peu plus spéciale.



«Le premier est toujours un peu plus spécial et je ne sais pas si ce sera le dernier, mais c'est aussi spécial puisque je perçois ça d'une perspective totalement différente.»



Par contre, on ne peut considérer les statistiques d'un point de vue différent.

Tout un parcours



Regardons les choses en face.

Les Falcons n'ont jamais gagné un titre dans la NFL, à leur deuxième participation seulement à un match du Super Bowl en 51 saisons, une défaite décisive contre les Broncos de Denver en 1999, et il est rare qu'ils soient considérés comme aspirants au titre.



De l'autre côté, depuis l'arrivée de Brady à titre de partant chez les Patriots, il s'est classé premier au chapitre des victoires en séries (24), tentatives de passes (1263), des passes complétées (788), du nombre de verges (8628) et des touchés (61).

Il est le joueur qui a inscrit le plus de touchés (19) et qui totalise le plus grand nombre de matchs de plus de 300 verges (11) dans l'histoire des séries de la NFL. Il est également le premier joueur à disputer sept matchs de Super Bowl, et avec une victoire dimanche, il égaliserait le nombre de bagues remportées par Charles Haley.

Tout un parcours.



De plus, il compte parmi ses coéquipiers plusieurs joueurs importants dans les victoires au Super Bowl tel: Julian Edelman, Legarrette Blount, Rob Ninkovich, Devin McCourty, Stephen Gostkowski... est-ce qu'on continue?



«Nos rôles changent tout le temps, a admis Brady. En tant que meneur de cette équipe et en tant que vétéran, je peux toujours transmettre quelques conseils à mes jeunes coéquipiers, tenter de les aider, parce que que j'ai passé à travers moi aussi. Je veux les aider à maximiser leur potentiel et à atteindre tout ce qu'ils veulent accomplir, parce que moi aussi j'ai eu des gens qui m'ont entouré et si je peux le faire à mon tour pour d'autres joueurs, tant mieux.»