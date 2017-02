Pas un, mais deux rendez-vous avec l'histoire pour Erik Guay

Vous avez un gros samedi au programme? Pas plus que Erik Guay, très certainement!

CHRONIQUE DE MARIO BRISEBOIS

Notre héros sportif cette semaine n'a pas un, mais deux autres immenses rendez-vous avec l'histoire aux Championnats du monde de Saint Moritz.

Déjà gagnant du super-G, mercredi, un titre en descente samedi vaudrait à notre grand champion un deuxième titre mondial cette semaine et le troisième en carrière pour détenir seul le record canadien qu'il partage avec la grande Nancy Greene.

Parlant de légendes, la liste à laquelle il appartient maintenant ne finit plus.

S'il gagnait la descente après le super-G, il deviendrait seulement le troisième skieur à réussir le doublé la même année dans les deux disciplines après les «géants» Hermann Maier (à Vail en 1999) et Bode Miller (Bormio en 2005).

En territoir très bien connu quand même...





Sans mettre de pression surtout, les chances de réussir d'Erik sont bien réelles. Après tout, il a déjà été titulaire mondial en descente à Garmisch Partenkirchen en 2011.

Pas de souci surtout pour son absence d'hier. Une vingtaine de skieurs ont opté vendredi de ne pas prendre le départ au troisième et dernier entraînement chronométré.

La décision de rester au gym en a été une de grande sagesse à 35 ans avec des conditions météo pas idéales avec la neige atténuant la visibilité.

D'ailleurs, la Suisse Lara Gut en sait quelque chose. Troisième le matin de la section vitesse du combiné alpin, la numéro deux au classement général au cirque blanc n'a jamais pu participer au volet slalom. Elle a dû être héliportée à l'hôpital. Elle était la favorite de la descente féminine à l'horaire dimanche.

Revenons à notre super champion. Il s'est classé 7 e et 4 e lors des sorties de reconnaissance plus tôt dans la semaine. Il a décroché le bronze en descente sur la même pente pas plus tard qu'un mars dernier aux finales de la Coupe du monde à St. Moritz.

Belle remontée de nos filles en slalom

«La Suisse est dingue!», a écrit le journaliste du quotidien helvète Le Matin dans sa couverture en ligne et en direct et....réjouissons-nous pour les autres des Mondiaux.

Leurs filles Wendy Holdener et Dominique Gisin ont lancé les célébrations du week-end aussitôt que vendredi en début d'après-midi en terminant 1 ère et 2 e du combiné alpin. Dommage pour la meneuse italienne Sofia Goggia, qui a fauté.

Nos filles ont bien fait dans la section slalom.

Respectivement 15 e et 16 e de la descente devenue un super-G, les organisateurs ayant abaissé le départ en raison de la température, Marie-Michèle Gagnon et Valérie Grenier ont «scoré» en slalom pour boucler 6 e et 11 e .

«.... Elle a lâché les chevaux et semble bien contente», a aussi écrit le coloré scribe suisse à propos de Marie-Michèle.

Celle-ci compte deux titres au combiné en Coupe du monde. Elle a tiré le meilleur du slalom, sa spécialité étant technicienne. Elle a enregistré le 5 e chrono. Malgré la remontée, un écart de .89 seconde reste avec l'Autrichienne et troisième Michaela Kirchgasser.

La 11 e place en dépit du dossard 43 de Valérie est très positive pour la suite pour celle qui sort des rangs juniors, catégorie dans laquelle elle a été championne du monde en descente à Sotchi l'an dernier. On la reverra dimanche.

Une autre graduée de l'équipe du Québec, Mikaela Tommy n'a pu compléter son slalom.

Conseil important

On va au dodo plus tôt, ce soir. La descente masculine de Saint Moritz est prévue samedi à 6 h.