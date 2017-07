P.K. s'est follement amusé aux Espy (vidéo)

LOS ANGELES - P.K. Subban a encore une fois fait parler de lui dans un gala, cette fois lors du 25e gala sportif des ESPYS, les honneurs annuels décernés par le réseau de télévision américain ESPN.

Subban, un athlète qui aime avoir du plaisir, a été choisi par l'animateur Peyton Manning pour illustrer l'allure que devrait avoir la soirée de remise de prix.

On voit P.K. avec son accompagnatrice un peu avant la 9e minute du discours d'ouverture

Honneurs:

Russell Westbrook a été nommé l'athlète masculin de l'année tandis que la gymnaste Simone Biles a été nommée l'athlète féminine de l'année.

Westbook a été nommé le joueur le plus utile de la saison en NBA, après avoir terminé au premier rang de la ligue au chapitre des points et après avoir établi un nouveau record pour le plus de triples doubles en une saison (42). La vedette du Thunder d'Oklahoma City a devancé le joueur des Cubs de Chicago Kris Bryant, l'attaquant des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby et le nageur olympique Michael Phelps.



«Ce fut toute une année pour moi», a affirmé Westbrook.



Biles a ébloui le monde entier

Biles est devenue la gymnaste américaine la plus décorée aux Olympiques, lors des Jeux de Rio, remportant cinq médailles, incluant quatre d'or et une de bronze. Elle a été préférée à la nageuse olympique Katie Ledecky, la joueuse de basketball Candace Parker et la joueuse de tennis Serena Williams.



«Depuis Rio, mon année a été sensationnelle, a indiqué Biles. Je veux tous vous remercier d'avoir cru en moi.»



Biles a également été nommée la meilleure athlète olympique féminine de l'année.



L'athlète olympique de l'année

Michael Phelps a remporté le titre d'athlète olympique masculin de l'année après avoir ajouté cinq médailles à sa collection. Il est d'ailleurs l'Olympien le plus décoré de l'histoire.



Aaron Rodgers a été élu le meilleur joueur de la NFL et il a partagé le trophée du jeu de l'année avec Jared Cook, son ancien coéquipier avec les Packers de Green Bay. Jordy Nelson, lui aussi des Packers, a obtenu le trophée du retour de l'année.



Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d'Atlanta ont conjointement remporté l'honneur du match de l'année, lors du dernier Super Bowl au cours duquel les Patriots ont effacé un retard de 25 points pour triompher en prolongation.



Crosby, meilleur joueur de la LNH

Sidney Crosby a été élu le meilleur joueur de la LNH, LeBron James a été nommé le meilleur joueur de la NBA tandis que Mike Trout a reçu la même distinction, mais pour les Majeures.