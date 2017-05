Ovechkin a joué blessé

WASHINGTON - Le joueur étoile des Capitals de Washington Alex Ovechkin a reçu des injections afin d'atténuer la douleur due à une blessure au bas du corps subie en séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

La Fédération russe de hockey a confirmé la blessure jeudi, et ajouté qu'Ovechkin ne serait pas en mesure de participer au Championnat du monde de hockey qui se déroule présentement en Europe.



On ignore à quel moment la blessure s'est produite, et la gravité de celle-ci. Il n'a pas raté un seul match, mais est brièvement rentré au vestiaire en fin de première période du match no 5 de la série de premier tour à la suite d'un violent coup de genou asséné par l'attaquant des Maple Leafs de Toronto Nazem Kadri. Ovechkin était toutefois de retour au banc au début de la deuxième période.



L'entraîneur-chef Barry Trotz a assigné Ovechkin au troisième trio au milieu de la série de deuxième tour contre les Penguins de Pittsburgh, réduisant du même coup légèrement son temps de jeu. Après l'élimination des Capitals dans le match no 7 mercredi soir, Trotz a dit qu'il n'était pas prêt «émotivement» à discuter d'Ovechkin.