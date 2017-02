«On sent une forme de frustration» - Dubé (vidéo)

Sven Andrighetto et Alex Galchenyuk semblaient avoir le moral dans les talons./AP

(98,5 sports) - Les Canadiens traversent sa pire période de la saison.

«Les Canadiens connaissent une mauvaise séquence, il n’y a pas beaucoup d’émotion dans leur jeu et on sent une forme de frustration, car les résultats ne sont pas au rendez-vous, a affirmé Danny Dubé. L’effort n’est pas constant.»

Ce qui dérange le plus notre analyste, c’est l’inertie de la brigade défensive.

«On se défend mal dans le territoire, ce qui crée des situations chaotiques et ce qui procure des occasions à l’adversaire d’organiser leur attaque. Ça place le gardien et toute l’équipe dans des situations critiques», a poursuivi Dubé.

Ce dernier a également souligné que les Canadiens n’entreprennent pas bien les périodes et même les matchs à l’occasion.

«Ils accordent le premier but dans les cinq premières minutes et pour une équipe qui a de la difficulté à marquer des buts, ça devient chaque fois des obstacles difficiles à surmonter, ça devient une montagne», a-t-il conclu.

«Match très décevant»

Comme il fallait s’y attendre, Michel Therrien n’avait pas le goût de rire après l’humiliante défaite.

«On ne se le cachera pas, c’est un match très décevant, a lancé l’entraîneur-chef. Honnêtement, les mots me manquent pour décrire notre performance. Ils ont marqué tôt dans le match et on n’a pas été en mesure de combler l’écart.»

Quand on lui a demandé s'il y avait eu un manque d'effort de ses hommes, Therrien a été succinct.

«Il y a beaucoup de choses qui ont fait défaut», a-t-il dit.

David Desharnais a pour sa part très bien résumé l’allure de la rencontre.

«Ils étaient prêts. Chaque match est difficile dans la Ligue nationale et si tu n’es pas prêt à jouer, tu vas en payer le prix», a mentionné le petit attaquant.

