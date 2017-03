« On ne sait pas encore comment il va évoluer» - Villeneuve

(98,5 Sports) - Pour sa première chronique au 98,5 Sports, l'ex-champion du monde de Formule Un Jacques Villeneuve scrute les débuts du Québécois Lance Stroll dans le grand cirque de la F1.

Avec Mario Langlois durant Les Amateurs de sports, Villeneuve analyse la marche à suivre pour le jeune pilote à l’aube des premiers Grand Prix de la saison 2017.

« Sauter de la formule 3 à la Formule Un actuelle, j’imagine que c’est un peu comme à l’époque, sauter de la Formule Atlantique à la Formule Indy. Tout ce qu’il faut, c’est des essais», note Villeneuve.

« Lui, il en a fait beaucoup en pré-saison, puisqu’il a acheté une Formule Un vieille de trois ans. Sa préparation, ses kilomètres, il les a faits. Donc, le côté pilotage et physique, ça, c’est en place. Il n’y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.

« Par contre, ce qu’il n’a pas pu préparer – ce qui m’avait beaucoup aidé avec la Formule Indy -, c’est rouler dans des situations avec beaucoup de pression, comme rouler à Indianapolis avec 500 000 personnes dans les gradins. C’est une bonne préparation pour la Formule Un.

« C’est beau les essais, mais c’est surtout lors des premiers Grand Prix qu’il va se rendre compte ce que représente la Formule Un et qu’on va connaître son niveau. »

Pression énorme

La pression est inhérente au pilotage d’un bolide de course. Mais Villeneuve croit que Stroll n’a pu mesurer le niveau de pression lié à la F1 en raison de son parcours préalable et le fait qu’il ne portait pas un nom de famille légendaire.

« Depuis mes premiers tours de roue en Formule 3, j’avais cette pression d’être le fils de Gilles. Quelque part, ça m’a aidé. Soit ça cassait tout de suite, soit ça fonctionnait. Et ça a fonctionné. Donc, ça m’a rendu plus fort pour la Formule Un.

« Lance, il n’a pas eu cette pression tout au long de sa carrière. Là, elle va commencer, cette saison, pour la première fois en Formule Un. C’est là où, psychologiquement, les sportifs peuvent grandir ou peuvent s’écraser. Et ça, on le voit dans tous les domaines sportifs.

« Il y a beaucoup de sportifs qui sont fantastiques dans des catégories mineures. On leur prédit des futurs incroyables… mais ils «chokent». Dès que ça devient plus compliqué, c’est peut-être la marche de trop, le mental ne suit pas. On ne sait pas encore comment il va évoluer. Mais il est bien entouré. Il ne devrait pas avoir de soucis. »

Villeneuve ne s’étonne guère des temps rapides inscrits lors des essais sur le circuit de Barcelone.

« Les voitures des dernières années étaient vraiment lentes. Stupidement lentes. Ce n’était pratiquement pas des Formule Un. Là, on retrouve des Formule Un en fait, tout simplement. »

Villeneuve explique ce retour à la normale avec le retour de (gros) pneus plus larges et d’un meilleur appui aérodynamique pour les voitures. Il prévoit toutefois plus de turbulences.

Sur le fond, Villeneuve blâme la F1 actuelle d’avoir oublié d’être ce qu’elle était à l’origine en multipliant les Grand Prix de par le monde.

« La Formule Un a oublié d’être la Formule Un. C’est ça le problème. La Formule Un a commencé par passion. C’était un monde de riches, mais c’était un monde de passionnés qui jouaient avec leur vie. Ils voulaient se sentir surhommes et se surpasser. Puis, ça s’est modernisé.

« Dernièrement, c’est devenu pratiquement trop global. Il faut que ça soit politiquement correct. Il faut faire un certain type de moteurs pour faire semblant que c’est vert et que ça protège la nature. Et après, il y a eu le côté où il fallait créer un spectacle et un show. Ce qui n’a jamais été la Formule Un : le show se crée par lui-même. »