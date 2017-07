Chris Duvall a marqué le deuxième but de l`Impact./Graham Hughes-PC

On en parle en ondes : Point de presse de Mauro Biello (victoire de 2-0 vs DC United) (6:08) Publié le samedi 01 juillet 2017 dans Avec Jeremy Filosa et Arcadio Marcuzzi

(98,5 sports) - L'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello, était soulagé de la victoire des siens contre le D.C. United, victoire qui a permis au onze montréalais de quitter le dernier rang de l'Association de l'Est.

«On a fait le travail défensivement. On a réussi à casser leurs attaques. En première demie, nos lignes étaient un peu trop ouvertes, mais on s’est ajusté, a déclaré Biello. Notre transition offensive aurait pu être mieux, mais à la fin, on a récolté les trois points qu’on avait besoin.»

Biello avait de bons mots pour plusieurs de ses joueurs.

«Duvall (Chris) travaille très fort, je suis bien content qu’il ait marqué. Il a bien complété la passe de Dzemaili, ce qui n’était pas facile à faire. Il couvre beaucoup de terrain», a louangé l’entraîneur-chef du onze montréalais.

Dominic Oduro a raté une belle chance en deuxième demie quand il s’est présenté devant le gardien du D.C. United, mais il a complètement raté de précision.

«Dom a travaillé fort pour revenir au jeu. Il a raté plusieurs matchs, il doit continuer ainsi et se concentrer sur ce qu’il peut contrôler. Il a eu des chances et la prochaine fois avec un peu plus d’opportunité, il va marquer», a analysé Biello.

Ballou Tabla a connu un match difficile et Biello l’a protégé.

«Il est jeune et on doit l’aider, c’est normal qu’il ne soit pas toujours à 100 pour cent, a dit Biello. Sa cheville n’est pas encore complètement guérie. C’est un jeune avec un bon potentiel, il va grandir après avoir connu un match comme cela.»

Dzemaili content pour l'équipe

Blerim Dzemaili était bien sûr content de sa performance, mais comme tout joueur d’équipe, il l’était encore plus pour les points récoltés.

«C’est un jeu d’équipe et il était important de gagner, car on était en dernière position, a mentionné la vedette du match. Il n’y a pas que moi qui ai bien fait, plusieurs autres joueurs ont également bien joué.»

Dzemaili a admis que la fatigue commençait à se faire sentir et que le congé après le match à Houston, mercredi, sera bien apprécié.

Pour sa part, Hassoun Camara ne tarissait pas d’éloges envers Dzemaili.

«C’est un gros caractère, il est déjà très important dans le vestiaire. Il apporte de la présence. Il est un peu la transition entre la phase offensive et défensive, ce qui nous faisait défaut, a révélé Camara. Il a une superbe vision périphérique. Il l’a démontré sur le but de Duvall.»