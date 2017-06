Offres qualificatives: Galchenyuk est du nombre

De son côté, De La Rose totalise quatre buts et trois mentions d'aide en 64 matchs dans la Ligue nationale, tous avec le Canadien. Lors des deux dernières campagnes avec le Tricolore, il a participé à 31 rencontres et n'a obtenu qu'une seule mention d'aide.



Friberg a joué six matchs dans la LNH, tous avec les Ducks d'Anaheim, et est toujours à la recherche d'un premier point en carrière. L'an dernier, avec les IceCaps de Saint-Jean, Terre-Neuve, dans la Ligue américaine, il a obtenu 31 points, dont 11 buts, en 71 parties.



Lindgren a pris part à trois matchs en carrière dans la LNH dont deux la saison dernière, et n'a encore jamais subi la défaite. Sa moyenne de buts alloués en carrière se chiffre à 1,65 et son taux d'efficacité s'élève à ,943.



Avec les IceCaps l'an dernier, Lindgren a présenté une fiche de 24-18-1, une moyenne de buts alloués de 2,56 et un taux d'arrêts de ,914. Il a réalisé cinq blanchissages.

(Communiqué Canadien de Montréal, La Presse canadienne)