«Nous savons que nous pouvons accomplir de grandes choses» -P.K. Subban (vidéo)

NASHVILLE - Différents joueurs ont joué tour à tour le rôle de héros pour les Predators de Nashville et leur parcours en séries a atteint une nouvelle destination alors que l'équipe participera à la finale de la Coupe Stanley pour une première fois dans son histoire.

Hier soir, ce fut Colton Sissons qui a brisé l'égalité en complétant son tour du chapeau avec 6:00 à faire en troisième période pour mener les Preds à un gain de 6-3 face aux Ducks d'Anaheim, éliminés en six rencontres.

Pekka Rinne a effectué 38 arrêts. «Vous rêvez à un moment comme celui-là et quand vous entendez la sirène, c'est une sensation extraordinaire», a raconté Rinne.

«Nous avons fait face à beaucoup d'adversité lors des dernières 72 heures en perdant les services de deux joueurs importants, a rappelé le défenseur des Predators P.K. Subban. Je l'ai dit plus tôt dans les séries, mais cette équipe sait garder son calme. Tout le monde est confiant dans le vestiaire. Nous savons que nous pouvons accomplir de grandes choses en jouant de la bonne manière.»

Jouant à la place de John Gibson, blessé lors du cinquième match, Jonathan Bernier a accordé quatre buts sur 16 lancers. Le gardien québécois en était à son premier départ en carrière en séries.



«L'effort était là et nous avons joué avec l'énergie du désespoir dès la mise au jeu initiale et nous n'avons pas baissé les bras jusqu'à ce qu'ils marquent le deuxième but dans un filet désert», a mentionné l'entraîneur des Ducks Randy Carlyle.

De négligés à finalistes

Ayant fait leurs débuts lors de la campagne 1998-99, les Predators n'avaient jamais franchi le deuxième tour des séries avant ce printemps.



Les Predators ont été l'équipe avec le moins de points en saison régulière à se qualifier pour les séries. Ils ont toutefois balayé les Blackhawks de Chicago avant de vaincre les Blues de St. Louis en six rencontres et de jouer le même tour aux Ducks.



Peter Laviolette est devenu le quatrième entraîneur-chef de l'histoire de la LNH à guider trois équipes différentes vers la finale de la Coupe Stanley.



En finale, les Predators affronteront soit les Penguins de Pittsburgh, qui ont décroché les grands honneurs l'an dernier, ou les Sénateurs d'Ottawa. Le premier match sera présenté lundi.