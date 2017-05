Niskanen et Ovechkin «ennemis publics» à Pittsburgh

Matt Niskanen et Sidney Crosby

(98,5 Sports) - Oui, il y a eu le double-échec de Matt Niskanen au visage de Sidney Crosby. Mais le coup de bâton que lui a donné Alex Ovechkin, quelques secondes auparavant, fait autant jaser.

Le capitaine des Capitals au rait-il dû être expulsé du match lui aussi?

C'est l'avis de plusieurs journalistes, chroniqueurs et partisans à Pittsburgh.

Le columnist et commentateur Rob Rossi, qui suit les activités des Penguins depuis plusieurs années, avance même que la LNH aurait dû suspendre Ovechkin pour le reste des séries.

«Alex Ovechkin ne devrait pas pouvoir jouer un autre seul match dans les séries éliminatoires, écrit Rossi. Il en jouera d'autres. Et c'est la raison pour laquelle la LNH n'est pas prise au sérieux.»

Rossi juge que Niskanen, un ancien membre des Penguins, est un joueur salaud. Il dit aussi que lui et Crosby se sont souvent «cherchés» sur la patinoire dans cette série, mais aussi l'an dernier. Des preuves qui, selon lui, montrent que le geste était peut-être accidentel... mais pas totalement non plus.

«Sortir Crosby» de la série, à tout prix?

Rossi avance même qu'après le deuxième match - les Capitals tiraient de l'arrière 2-0 dans la série - l'entraîneur Barry Trotz et ses joueurs auraient discuté de l'urgence de tout faire pour «sortir Crosby» lors d'une réunion d'équipe tenue derrière les portes closes.

Rossi sous-entend que les Capitals étaient prêts à tout... même à blesser le no 87.

L'ancien joueur des Penguins, Pascal Dupuis, croit que Rob Rossi est allé un peu trop loin.

«Je ne pense pas que personne dans la Ligue nationale ne va oser dire ça, a expliqué Dupuis, un ancien compagnon de trio de Crosby, à l'émission Derek le midi. Ils ont peut-être dit: "On va le surveiller, on va jouer physique, on va s'assurer de le menotter." Mais je ne pense pas que personne ne va dire des choses comme celles-là en réunion d'équipe.»