Nico Hischier signe son premier contrat dans la LNH

(98,5 Sports) - Le Suisse Nico Hischier, premier choix du repêchage 2017 de la Ligue nationale de hockey, a signé son premier contrat.

Sélectionné par les Devils du New Jersey, le joueur âgé de 18 ans a apposé sa signature samedi au bas d'un contrat de trois ans qui lui rapportera un salaire moyen de 925 000 $US par saison, et ce, sans compter les bonis de performance se rattachant à ce pacte.

Hischier a inscrit 38 buts et il a amassé 86 points en 57 matchs en 2016-2017, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec les Mooseheads de Halifax.

Il a ajouté sept points en six rencontres éliminatoires et il a fait écarquiller les yeux lors du Championnat mondial de hockey junior, en inscrivant quatre buts et sept points en cinq rencontres.



Hischier a participé au camp de perfectionnement des recrues des Devils, ce week-end. Il a été sélectionné au premier échelon par les Devils, devant Nolan Patrick, lors de la dernière séance de repêchage de la LNH, qui s'est déroulée en juin, à Chicago.

(Avec Associated Press)