NFL: Julian Edelman ne jouera pas cette saison

FOXBOROUGH, Mass. - Le receveur vedette des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Julian Edelman ratera la saison 2017 de la NFL en raison d'une déchirure ligamentaire au genou droit subie lors d'un match préparatoire.

Les Patriots ont annoncé samedi qu'Edelman, une des cibles favorites du quart Tom Brady, ne jouera pas cette saison en raison d'une blessure subie lors du premier quart du match préparatoire disputé vendredi, à Detroit.



Âgé de 31 ans, Edelman courait après effectué un attrapé quand il s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit en effectuant un changement de direction.



«Julian est un bon compétiteur, il travaille fort, il est coriace et il fait toutes les choses que tu lui demandes. Je me sens mal pour lui, évidemment. Nous sommes peinés pour Julian et nous espérons qu'il pourra bien guérir et rapidement. Nous devons passer à autre chose et nous devrons trouver un moyen de réussir sans lui cette saison», a déclaré l'entraîneur Bill Belichick, samedi.



Edelman a signé une prolongation de contrat de deux saisons plus tôt cette année. Il a capté 436 passes de Brady au cours des quatre dernières saisons, incluant les éliminatoires.



Edelman, qui occupait le poste de quart-arrière à l'université pour Kent State, a rejoint les Patriots en 2009. L'année suivante, il est devenu l'un des receveurs sur lequel Brady pouvait compter. La saison dernière a été l'une de ses meilleures en carrière, totalisant 98 passes captées pour des gains de 1106 verges. Il est également l'un des spécialistes des retours de botté.



Brady a utilisé le mot «Gladiateur» afin de décrire Edelman dans une publication sur Instagram.



Heureusement, les Patriots se sont améliorés à la position de receveur, après avoir acquis Brandin Cooks. Ils peuvent compter sur Rob Gronkowski, qui sera de retour au jeu après avoir subi une importante blessure au dos et Chris Hogan, qui s'est démarqué l'an dernier. Le vétéran Danny Amendola est l'un des joueurs convoités afin de remplacer Edelman.



«Julian sera ici sur une base régulière lorsqu'il sera en réadaptation, a poursuivi Bellichick. Cette équipe doit avancer avec les ressources qu'elle possède et malheureusement, nous en avons perdu une importante. Mais en tant qu'équipe, nous devons progresser et c'est ce que nous allons faire. Je crois que ce processus est déjà entamé.»



Les Patriots ont également retranché Kony Ealy, un joueur d'unité défensive, qui a été acquis lors d'une transaction avec les Panthers, en mars. Une décision qui pourrait être considérée comme surprenante.



Ealy, âgé de 25 ans, a passé trois saisons avec les Panthers et il était reconnu pour ses trois sacs du quart lors du Super Bowl 50, contre les Broncos de Denver.