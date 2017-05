Mondial de hockey: les États-Unis battent la Lettonie 5-3

COLOGNE, Allemagne - Les États-Unis ont effacé un déficit de deux buts et renversé la Lettonie 5-3, samedi, pour se hisser en tête du groupe A au Championnat du monde de hockey.

Dylan Larkin, qui comptait sept mentions d'aide avant d'entamer le match, a scellé l'issue de la rencontre en tirant dans un filet désert. Quelques instants plus tôt, alors qu'il restait 3:22, Andrew Copp avait procuré les devants aux Américains pour la première fois du match.



Larkin, un joueur de centre des Red Wings de Detroit, demeure le seul joueur américain à avoir inscrit son nom sur la feuille de pointage dans chacun des cinq premiers matchs du tournoi. Connor Hellebuyck a effectué 20 arrêts pour la formation de l'entraîneur-chef Jeff Blashill.



Teodors Blugers et Kaspars Daugavins ont rapidement donné les devants 2-0 aux Lettons, et Oskars Cibulskis a complété la marque pour eux.



J.T. Compher, Nick Bjugstad et Johnny Gaudreau ont fait vibrer les cordages pour les États-Unis, avant que Copp et Larkin ne scellent l'issue de la rencontre.



Les Américains trônent au sommet de leur groupe devant la Russie, qui affrontera la Slovaquie en fin de journée samedi à Cologne. L'Allemagne croisera aussi le fer avec l'Italie un peu plus tard.



À Paris, Markus Hannikainen a inscrit le but victorieux dans le court gain de 3-2 de la Finlande contre la Norvège. La Slovénie a pour sa part rendez-vous avec le Bélarus, dans quelques heures.