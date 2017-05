Miracle à Anaheim (vidéos)

(98,5 Sports) - Trois minutes et 16 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu aux Ducks d'Anaheim pour réaliser quelque chose qui ressemble à un miracle. Avec près de 27 minutes de jeu de plus en prolongation, quand même.

Corey Perry touché la cible après 6:57 de jeu en deuxième période de prolongation dans la nuit de vendredi à samedi, selon le fuseau horaire, et les Ducks ont vaincu les Oilers d'Edmonton 4-3.

Close to 80 minutes worth of hockey and Corey Perry capped off the comeback in a big way. #StanleyCup pic.twitter.com/IKQ2QcQ3dG — NHL (@NHL) May 6, 2017

Cette victoire a permis aux Ducks de prendre les devants 3-2 dans la série de deuxième tour de l'Association de l'Ouest. Les deux formations se retrouveront dimanche soir, à Edmonton.



Perry a accepté une passe de Ryan Getzlaf et il a patiemment conservé la rondelle sur la lame de son bâton avant de la glisser derrière Cam Talbot, qui s'était compromis en tentant de réaliser l'arrêt.



Avant d'en arriver là, les Oilers ont laissé filer une avance de trois buts en trois minutes et 16 secondes à la fin de la troisième période.

Le Honda Center se vidait petit à petit de ses spectateurs quand Getzlaf a finalement inscrit le premier but des Ducks, réduisant l'écart à 3-1. Cam Fowler marqué à son tour 35 secondes plus tard et Rickard Rakell a semé l'hystérie chez les partisans alors qu'il ne restait que 15 secondes à jouer à la période.



Ce troisième but des Ducks a cependant amené son lot de controverse. Pendant que Rakell décochait son tir, Ryan Kesler, à genoux sur la patinoire, a semblé retenir la jambière droite de Talbot. Les arbitres ont consulté la reprise vidéo et ils ont finalement alloué le but.

Last night was one for the history books.



The @AnaheimDucks notched three goals in the final four minutes en route to a 2OT victory. pic.twitter.com/ABhtH1gmVD — NHL (@NHL) May 6, 2017

Jamais une formation de la Ligue nationale avait inscrit tant de buts (3) en si peu de temps (3:16) au cadran.

« C'est quelque chose d'inexplicable, a noté Perry. Tu vas sur la patinoire et c'est ce qui s'est produit. »



Leon Draisaitl, Connor McDavid et Drake Caggiula ont marqué les filets des Oilers. Talbot a réalisé 60 arrêts dans la défaite et le défenseur Adam Larsson a passé près de 45 minutes sur la patinoire lors de cette rencontre.



John Gibson a stoppé 35 rondelles devant la cage des Ducks, qui tiraient également de l'arrière 0-2 dans la série avant de signer trois gains consécutifs.

Getzlaf a ajouté une mention d'assistance et il a même raté un tir de pénalité, en première période. Perry a ajouté deux aides tandis que Jakob Silfverberg s'est fait complice de deux réussites des siens.