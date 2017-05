Même sans Crosby, les Penguins battent les Capitals (vidéo)

(98,5 Sports) - Pas de Sidney Crosby dans la formation? Pas de problème.

Privés de leur capitaine, les Penguins de Pittsburgh ont vu le gardien Marc-André Fleury stopper 36 tirs et Jake Guentzel inscrire un but chanceux à l’aide d’un bond favorable. Au final, la formation de Pittsburgh l’a emporté 3-2 contre les Capitals de Washington qui sont au bord du gouffre.

Meilleure équipe de la Ligue nationale cette saison, les Capitals accusent un recul de 1-3 face aux Penguins. Le cinquième match de la série sera disputé samedi soir à Washington.

Les champions en titre de la coupe Stanley ont vu Justin Schultz et Patric Hornqvist compléter la marque. Evgeny Kuznetsov et Nate Schmidt ont répliqué pour les Capitals. Braden Holtby a repoussé 15 rondelles.

Le retour au jeu de Crosby est incertain. Il a été victime d’un coup à la tête de Matt Niskasen dans le troisième match et il a subi une autre commotion cérébrale.

Cette blessure a forcé les joueurs des Penguins à trouver une façon de gagner sans lui, tout en contenant leur colère face à un geste qu'ils considéraient vicieux.



Fleury a insisté sur le fait que les Penguins ne devaient pas songer à se venger, mais les Capitals s'y étaient préparés. Le joueur de centre Jay Beagle, des Capitals, croyait que la série pourrait devenir vicieuse à la suite des incidents ayant marqué le troisième match.



Ça ne s'est pas produit. Du moins, pas mercredi. À l'exception d'un accrochage mineur entre Chris Kunitz, des Penguins, et Tom Wilson, le duel s'est avéré plutôt calme. La rencontre a pris une tournure semblable à celles des deux premiers matchs, gagnés par les Penguins.



Un départ-canon et un brin de chance ont aidé les Penguins à se forger une avance de 2-0.



Hornqvist a reçu une passe d'Olli Maatta, a battu de vitesse deux défenseurs des Capitals et s'est présenté seul devant Holtby, qu'il a battu d'un tir des poignets dans la partie supérieure gauche, au-dessus de la mitaine de Holtby, à 4:39 du premier vingt.



Les Penguins ont doublé leur avance à 3:51 de la période médiane quand une tentative de passe de Guentzel a frappé le patin du défenseur Dmitry Orlov avant de glisser dans le filet, derrière un Holtby surpris.



Mais moins de cinq minutes plus tard, les deux formations étaient de retour à la case de départ grâce à deux buts des Capitals en 72 secondes. Kuznetsov a d'abord déjoué Fleury à la suite d'une passe de Justin Williams, à 7:21. Puis, Schmidt a inscrit son premier but en matchs éliminatoires, sautant sur le retour d'un tir de T.J. Oshie qui avait donné contre la rampe, derrière le filet du gardien sorelois.



Mais l'attaque à cinq des Penguins, plutôt docile au début de la série, a finalement produit à 11:24 du deuxième vingt grâce à un violent tir frappé de Schultz, à la suite d'une passe d'Evgeni Malkin.



Fleury a fait le reste.