Mayweather-McGregor: une ceinture rutilante pour le gagnant

(98,5 Sports) - Qui dit gros combat, dit grosse ceinture. Le WBC a dévoilé, mercredi, la ceinture qui sera mise en jeu samedi lors du combat qui opposera Floyd Mayweather à Conor McGregor.

Il s'agit d'une ceinture en cuir de crocodile qui contient de l'or 24 carats, 300 diamants et 600 saphirs.

Elle pèse plus de quatre livres.

Here's the special 300-plus-jewel belt that @wbcmoro is offering to the @FloydMayweather @TheNotoriousMMA winner. pic.twitter.com/kDDDqkJfWr