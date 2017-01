Maxime Crépeau s'entraînera en 1re division belge

MONTRÉAL - Le gardien de l'Impact de Montréal Maxime Crépeau effectuera un stage d'entraînement de deux semaines en première division belge.

Il se joindra au KV Kortrijk, du 5 au 21 janvier.



Crépeau, âgé de 22 ans, s'aligne avec la première équipe de l'Impact en MLS depuis 2013 après avoir joint l'académie du club en 2010. Il a également débuté 29 matchs et récolté cinq blanchissages en deux saisons avec le FC Montréal, en USL. Il a également pris part au match des joueurs formés au club Chipotle de la Major League Soccer en 2016.



Au niveau international, il a effectué ses débuts avec l'équipe nationale canadienne senior le 5 février 2016 dans une défaite de 1-0 contre les États-Unis. Avec les moins de 23 ans, il a notamment disputé cinq matchs du tournoi de qualification de la CONCACAF pour les Jeux olympiques et deux matchs des Jeux panaméricains, en 2015.



Crépeau s'était également entraîné avec l'équipe des moins de 23 ans du Fortuna Düsseldorf, en Allemagne, et le FC Bologne, en Italie, au cours des deux dernières années.