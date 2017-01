«Max est inspiré» -Therrien

Point de presse de Michel Therrien.

(98,5 Sports) - Michel Therrien n'en finit plus d'encenser le travail de ses joueurs qui continuent d'accumuler les victoires malgré une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger.

«Ils ont encore une fois démontré une force de caractère exceptionnelle. C’était un match difficile à jouer après le match émotif de Nashville, a mentionné Therrien. Je sentais que l’énergie n’était pas à 100 pour cent. D’autant plus que nous avons perdu deux attaquants, mais nous avons joué une bonne troisième période.»

Si Max Pacioretty a connu un début de saison laborieux, il est tout feu tout flamme depuis quelques matchs.

«Max est solide. Il est inspiré, il prend en charge et son éthique de travail est exceptionnelle. C’est un leader et il marque de gros buts», a vanté Therrien.

Les Canadiens disputaient une huitième série de deux matchs en deux soirs. Ils ont remporté neuf des 16 matchs, dont six à la deuxième rencontre. Ils ont balayé deux séries, ont été balayés une fois et ont partagé les honneurs des cinq autres séries.

«J’explique cette fiche par notre détermination, a avancé Therrien. On pourrait avoir plusieurs excuses. Ce soir, on a bien entrepris le match, ce fut plus difficile en deuxième, mais en troisième, les joueurs ont tout donné ce qu’ils avaient. C’est difficile à expliquer les raisons de nos succès dans le deuxième match, mais je le répète, l’éthique de travail de mes joueurs est extraordinaire.»

En plus de Pacioretty, Alexander Radulov a lui aussi connu un autre bon match en 24 heures.

«Il joue avec beaucoup de détermination, il veut gagner à tout prix», a dit Therrien.

L’entraîneur-chef a donné quelques informations concernant les deux nouveaux éclopés.

«Byron souffre d’une blessure au haut du corps, tandis que Gallagher s’est blessé à une main et ne jouera pas à Toronto», a-t-il fait savoir.