Match des étoiles NBA: il inscrit 52 points, un record (vidéo)

LA NOUVELLE-ORLÉANS - Anthony Davis a inscrit 52 points, établissant un nouveau record dans l'histoire de la NBA et il a permis à l'Association Ouest de défaire l'Association Est 192-182 lors du match des étoiles, dimanche.

Le joueur étoile des Pelicans de La Nouvelle-Orléans a remporté le titre du joueur le plus utile à son équipe (MVP), détrônant au passage Wilt Chamberlain qui avait établi le précédent record à 42 points lors du match des étoiles de 1962.



Russell Westbrook tentait de décrocher son troisième titre de MVP consécutif. Il a inscrit 41 points, incluant sept tirs de trois points. L'entraîneur de l'équipe de l'Ouest, Steve Kerr, a préféré laisser Westbrook de côté durant les dernières minutes de jeu pour laisser la place à Davis, qui en a profité pour ajouter huit points à son actif.



Davis a réussi 26 de ses 39 lancers et a fait même mieux que son coéquipier, Westbrook, qui a inscrit 41 points en seulement 20 minutes de jeu, ce qui normalement lui aurait valu les grands honneurs.



Cette fois-ci, c'était au tour de Davis de soulever le trophée, sous les yeux ébahis des partisans de La Nouvelle-Orléans.

Faits saillants:





?J'ai eu beaucoup de plaisir, s'est exclamé Davis. Mes coéquipiers ont fait du bon travail pour me repérer et m'aider.?



Durant a récolté 21 points, dont 10 rebonds et 10 aides. Stephen Curry a ajouté 21 points pour l'équipe de l'Ouest.



Du côté de l'Est, Giannis Antetokounmpo a démontré de belles habiletés, marquant 30 points, dont 12 dunks. LeBron James a inscrit 23 points, devenant le premier joueur étoile à éclipser 300 points en carrière, Kyrie Irving a ajouté 22 points et 14 aides, et Isaiah Thomas a compté 20 points.



La performance éclatante de Davis a mis de l'ombre sur ce qui était censé retenir l'attention lors du match: la réunion entre Durant-Westbrook.



S'il restait une once d'animosité entre Durant et Westbrook, elle était bien cachée. Les anciens coéquipiers ont enchaîné les passes et les tapes d'encouragement avant le match. Durant a même été le passeur sur le spectaculaire dunk de Westbrook. Ce fût l'un des moments forts de la rencontre qui a suscité une vive réaction de la part de Stephan Curry et des joueurs de l'Ouest.



Draymond Green a qualifié la séquence de ?mignonne? et Westbrook et Durant semblaient ravis également.



Dans un match où la défense était absente, les coéquipiers de Davis ont tout donné pour qu'il puisse surpasser le précédent record établi par Chamberlain il y a 55 ans.



Par ailleurs, David Robinson et Grant Hill ont été honorés un peu plus tôt dimanche lors du déjeuner des légendes de la National Basketball Retired Players Association, quelques heures avant le début du match. La ligue a également commémoré les cinq membres fondateurs de l'Association des joueurs retraités dans le cadre de leur vingt-cinquième anniversaire.