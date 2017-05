Martin blessé à une épaule

TORONTO - Les Blue Jays de Toronto ont placé le nom du receveur Russell Martin sur la liste des blessés pour une période de dix jours, lundi, en raison d'un problème à l'épaule gauche.

Le gérant John Gibbons a expliqué que Martin est ennuyé par une inflammation d'un nerf, mais il doute que l'absence du receveur québécois soit de longue durée.



De son côté, Martin a précisé que le problème le prive d'une certaine amplitude de mouvement de sa main et de son bras. Martin ne ressent aucune douleur, mais il a remarqué qu'il avait moins de force qu'en temps normal.



Il avait constaté la situation pendant le camp d'entraînement et celle-ci s'est détériorée lorsqu'il a aggravé sa blessure sur le terrain.



Martin affiche une moyenne au bâton de ,197 avec trois circuits et sept points produits depuis le début de la saison.



Pour prendre sa place au sein de la formation, les Blue Jays ont rappelé le receveur Mike Ohlman de leur club-école de Buffalo au niveau AAA.