«Markov est indispensable au Canadien» - Denis Gauthier

(98,5 Sports) - Malgré ses 38 ans, Andrei Markov ne ralentit pas. Comme le vin, le Russe semble meilleur en vieillissant.

Dire qu'il y a cinq saisons à peine, à la suite de deux opérations au genou, Pierre Gauthier avait été vertement critiqué pour lui avoir octroyé un contrat de trois ans.

Non seulement son genou a tenu le coup, mais Markov a su s'adapter à la «nouvelle ligue.»

«Son jeu est spectaculaire, surtout à l’approche de la quarantaine, a reconnu Denis Gauthier, mardi, à Derek Le Midi. Markov est intelligent, il a vu que la ligue se rajeunissait et qu'elle devenait plus rapide. Il s’est ajusté, il a fait attention à lui, à son corps. On sait qu’il est dans une excellente forme physique. Ça fait toute la différence. Je suis épaté par son niveau de jeu.»

En 56 matchs cette saison, Markov a inscrit six buts et récolté 35 points, avec un temps de jeu moyen de 21 m 45 s. Il s'est surtout imposé comme l'un des arrières les plus fiables de l'équipe tout en devenant le partenaire idéal de Shea Weber.

Le contrat du no 79 arrive à échéance à la fin de la saison. Il sera alors joueur autonome sans compensation. Markov a passé toute sa carrière - un total de 16 saisons - à Montréal et n'a pas caché son désir de se retirer dans l'uniforme bleu-blanc-rouge.

Même si Markov approche la quarantaine, qu'il ne pourra peut-être plus jouer autant de minutes, Denis Gauthier pense que Marc Bergevin n'a pas vraiment le choix.

«Je suis convaincu qu’on veut le garder et qu'on veut le signer. Dans un monde idéal, c’est un an. Si Markov demande deux ans, je serais tenté de dire: "qu’on lui donne". Il nous fait mentir chaque saison. Markov est indispensable au Canadien.»