Maria Sharapova est la bienvenue à Flushing Meadows

(98,5 Sports) - La joueuse de 30 ans a reçu une invitation des organisateurs pour disputer le tableau principal des Internationaux des États-Unis.

La Russe est l'une des huit femmes qui ont obtenu un laissez-passer pour accéder au tableau de 128 joueuses - et de loin la plus réputée.

L'ancienne no 1 mondiale et gagnante de cinq titres majeurs, dont les Internationaux des États-Unis en 2006, participera à son premier tournoi du grand chelem en plus d'un an et demi.

À la mi-mai, la Fédération française de tennis (FFT) avait privé Sharapova d’une participation au tournoi de Roland-Garros en raison de sa suspension de 15 mois pour dopage au meldonium.

Le coup d'envoi des Internationaux des États-Unis à Flushing Meadows sera donné le 28 août.

Avec AP