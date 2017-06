Marc Methot s'en va à Dallas

(98,5 Sports) - Les Golden Knights de Vegas ont échangé le défenseur Marc Methot aux Stars de Dallas, lundi, obtenant en retour le gardien Dylan Ferguson et un choix de deuxième tour en 2020.

Le directeur général des Stars, Jim Nill, en a fait l'annonce lundi soir, par l'entremise d'un communiqué de presse.



« Nous sommes emballés d'avoir pu obtenir les services d'un joueur du calibre de Marc, a affirmé Nill. Il a démontré qu'il était un défenseur stable pouvant jouer avec brio avec un partenaire à caractère offensif. Il ajoutera du leadership et de l'expérience à notre brigade défensive. »

Methot a été repêché par les Golden Knights lors du repêchage d'expansion. Le défenseur a disputé les cinq dernières saisons dans l'uniforme des Sénateurs. En 579 matchs dans la LNH, Methot a récolté 120 points, soir 21 buts et 99 mentions d'aide.

Pour sa part, le jeune Ferguson a été sélectionné au 194e rang du repêchage amateur, le week-end dernier, à Chicago. Avec les Blazers de Kamloops de la Ligue de hockey junior de l'Ouest l'an dernier, Ferguson a pris part à 31 matchs et affiché un dossier de 16-10-2, une moyenne de buts alloués de 2,74 et un taux d'arrêts de ,922.

Lors de chacune des trois dernières campagnes, Methot s'est classé premier parmi les défenseurs de son équipe au chapitre du ratio défensif, et parmi les trois premiers chez tous les joueurs des Sénateurs dans cette même catégorie.



Originaire d'Ottawa, Methot, un athlète de six pieds trois pouces et 220 livres, a été un choix de sixième ronde — 168e au total — des Blue Jackets de Columbus au repêchage de 2003. Les Blue Jackets l'ont échangé aux Sénateurs le 1er juillet 2012 en retour de l'attaquant Nick Foligno.

(Avec Assoicated Press)