Marc-Édouard Vlasic se joint à Équipe Canada

CALGARY - Hockey Canada a ajouté quatre joueurs à sa formation en vue du Championnat du monde de hockey senior qui aura lieu à Paris, en France, et à Cologne, en Allemagne, du 5 au 21 mai, dont le défenseur des Sharks de San Jose Marc-Édouard Vlasic.

Vlasic sera accompagné des attaquants Mitch Marner, des Maple Leafs de Toronto, et Brayden Schenn, des Flyers de Philadelphie, ainsi que du gardien Chad Johnson, des Flames de Calgary, ce qui porte le total de la formation canadienne à 22 joueurs. Les 18 premiers joueurs choisis pour représenter le pays avaient été dévoilés la semaine dernière.

Vlasic terminera donc sa saison comme il l'a commencée, c'est-à-dire en représentant son pays dans une compétition internationale. Le Montréalais a fait partie de l'équipe canadienne qui a remporté l'or à la Coupe du monde de hockey avant le début de la saison 2016-2017 de la LNH. Vlasic a aussi remporté l'or pour l'unifolié aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 et l'argent au Championnat du monde de 2009 en Suisse.



Équipe Canada s'entraînera à Genève, en Suisse, lors d'un camp préparatoire dans le cadre duquel il y aura un match préparatoire contre la Suisse le 2 mai.



Le Canada amorcera le Championnat du monde de l'IIHF contre la République tchèque le vendredi 5 mai. La ronde préliminaire se déroulera jusqu'au mardi 16 mai. Les matchs pour les médailles de bronze et d'or auront lieu le dimanche 21 mai.



Équipe Canada a remporté l'or aux deux dernières éditions du Championnat du monde, demeurant invaincue pendant le tournoi de 2015 et remportant le match pour la médaille d'or 2-0 contre la Finlande en 2016.



Depuis 1931, le Canada a remporté le Championnat du monde à 20 reprises — sans compter les années où l'équipe médaillée d'or aux Jeux olympiques d'hiver était aussi considérée comme championne du monde. Le pays a également gagné 11 médailles d'argent et six de bronze au cours de cette période.