Malgré un 63 de Thomas, le petit gaucher Harman domine à Erin

ERIN, Wisconsin - Brian Harman a remis une carte de 67, moins-5, et il s'est faufilé jusqu'au sommet du classement de l'Omnium des États-Unis, samedi, prenant un coup d'avance sur Justin Thomas, Brooks Koepka et Tommy Fleetwood.

Thomas a cependant volé le spectacle. Il a réussi un aigle au 18e trou, une normale-5, et il a signé seulement la cinquième carte de 63 de l’histoire de l’Omnium américain. Il s’agissait de la 29e inscrite dans un tournoi majeur.

Vijay Singh était le dernier golfeur à avoir accompli l’exploit, en 2003 à Olympia Fields.

Thomas a également fracassé le record de l’Omnium des États-Unis pour la meilleure ronde par rapport à la normale. Son moins-9 pour la journée est un coup de mieux que le 63, moins-8, de Johnny Miller à la ronde finale à Oakmont en 1973.

Seulement six joueurs avaient réussi à atteindre moins-10 ou mieux au cours des 116 derniers Omniums des États-Unis.

Cette année, cinq golfeurs se retrouvent dans cette position à Erin Hills.

Harman mène le groupe, à moins-12.

Koepka a réussi un oiselet au 18e trou et il a terminé sa journée avec un 68. Fleetwood aurait pu prendre les devants, mais son approche au 18e trou a été trop longue et son coup suivant a dépassé le fanion. Il a dû se contenter d’un boguey et il a remis une carte de 68.

Rickie Fowler avait été laissé derrière jusqu’à ce qu’il réussisse trois oiselets consécutifs pour jouer 68. Il complète le top-5, à moins-10.

En vertu d’une ronde de 68, le Sud-Coréen Si Woo Kim est également au plus fort de la lutte. Kim, qui a remporté le Championnat des joueurs de la PGA le mois dernier, se retrouve seul en sixième position, à moins-9.

Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a joué 75 et il a glissé à égalité au 47e échelon, à plus-1.

Patrick Reed est devenu le quatrième golfeur à jouer 65, après Fowler (première ronde), ainsi que Hideki Matsuyama et Chez Reavie (deuxième ronde).

Reed présente une fiche cumulative de moins-8.