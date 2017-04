Lowry inscrit 27 points à son retour au jeu

Carlos Osorio / The Associated Press

AUBURN HILLS, Michigan - Kyle Lowry a brillé avec 27 points à son retour au jeu et les Raptors de Toronto ont disposé des Pistons de Detroit au compte de 105-102, mercredi.

Lowry a aussi fourni 10 passes pour les Raptors, qui ont dominé 37-22 au dernier quart.



Lowry a raté 21 matches à cause d'une blessure au poignet droit, pour laquelle on l'a opéré. Le club a montré une fiche de 14-7 en son absence.



Jonas Valanciunas a inscrit 19 points, quatre de plus que Cory Joseph. DeMar DeRozan a connu une soirée de 12 points.



P.J. Tucker a fait mouche trois fois sur quatre d'une distance de trois points.



Luttant avec Washington pour le troisième rang dans l'Est, les Raptors vont rejouer vendredi soir à domicile, contre Miami.



Ish Smith et Tobias Harris ont dominé les Pistons avec 16 points chacun.