Longoria permet aux Rays de vaincre les Athletics lors de la 10e manche

ST. PETERSBURG, Fla. - Evan Longoria a frappé un simple d'un point en 10e manche, permettant aux Rays de Tampa Bay de vaincre les Athletics 6-5, samedi, lors du premier match d'un programme double.

Il s'agit du premier programme double inscrit à l'horaire normal de la MLB depuis 2011.



Les Rays ont remporté leurs quatre derniers matchs. Les A's, qui ont marqué un point en neuvième pour niveler la marque, se sont inclinés malgré les 16 coups sûrs qu'ils ont frappés au cours du match.



Peter Bourjos a frappé un simple en 10e. Un mauvais lancer de Liam Hendriks (2-1) lui a permis d'avancer sur les sentiers et il a croisé le marbre lorsque Longoria a frappé son troisième coup sûr de la rencontre.



Le releveur Austin Pruitt (5-1), utilisé durant la manche supplémentaire, s'est mérité la victoire du côté des Rays.



Angels 1 Astros 3



Mike Fiers a connu une autre bonne sortie, Brian McCann a frappé un circuit et les Astros de Houston ont défait les Angels de Los Angeles 3-1.



Fiers (4-2) a accordé un point non mérité et deux coups sûrs seulement en sept manches et un tiers. Il a retiré huit frappeurs sur des prises lors de son plus long départ depuis le 21 août 2015, quand il avait réussi un match sans point ni coup sûr face aux Dodgers de Los Angeles.



Ken Giles a accordé un but sur balles, mais a réussi trois retraits sur des prises en neuvième. Il a ajouté un 16e sauvetage à sa récolte.



McCann a donné les devants 1-0 aux Astros en deuxième manche avec son coup de canon aux dépens de Ricky Nolasco (2-7). Les Astros ont cogné au moins un circuit dans un 18e match de suite, ce qui égale un record d'équipe établi en 2000.



Nolasco a atteint McCann d'un tir en cinquième manche et il a éventuellement croisé le marbre sur un ballon-sacrifice de Yuli Gurriel.