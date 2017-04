Longoria et Souza mènent la charge et les Rays batte...

Longoria et Souza mènent la charge et les Rays battent les Blue Jays 10-8

ST. PETERSBURG, Fla. — Evan Longoria a cogné un circuit lors d'une poussée de cinq points contre Francisco Liriano en première manche et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Blue Jays de Toronto 10-8, vendredi. Liriano a affronté seulement huit frappeurs, accordant quatre buts sur balles et trois coups sûrs avant de rentrer au vestiaire.



≪Je n'ai pas réussi mes tirs. J'étais perdu sur la butte, peut-être que j'essayais de trop en faire≫, a-t-il tenté d'expliquer.



Les Blue Jays n'ont pas baissé les bras et ont pris les devants 7-6, avant de voir les Rays reprendre le contrôle en marquant trois points en sixième, dont deux sur un double de Steven Souza fils.



Brad Miller et Derek Norris ont aussi produit deux points chacun pour les Rays.



Xavier Cedeno (1-0) a signé la victoire même s'il a accordé un but sur balles avec les buts remplis à Troy Tulowitzki, ce qui donnait les devants aux Jays en sixième. Alex Colome a provoqué quatre retraits pour enregistrer un troisième sauvetage cette saison.



J.P. Howell (0-1) a encaissé la défaite.



Josh Donaldson et Tulowitzki ont frappé leur premier circuit de la saison pour les Blue Jays.



≪C'était un match comme ceux-là. C'est difficile à accepter parce que nous avions pris les devants vers la fin, mais c'est comme ça≫, a déclaré le gérant des Blue Jays, John Gibbons.



Le match a débuté à temps malgré l'arrivée tardive des arbitres, qui ont eu besoin d'une escorte policière pour arriver au Tropicana Field seulement 42 minutes avant le premier lancer en raison d'un incendie qui a forcé la fermeture d'une autoroute.