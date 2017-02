Lindsey Vonn n'a pas terminé le super-G des Mondiaux

SAINT-MORITZ, Suisse - On a eu droit à un dénouement suprenant en lever de rideau des championnats du monde de ski alpin. Lindsey Vonn n'a pas terminé le super-G et Nicole Schmidhofer a signé sa première victoire en carrière.

Vonn est arrivée à Saint-Moritz avec un palmarès record de 77 victoires en Coupe du monde. Schmidhofer, âgée de 27 ans, n'en comptait aucune.



Pourtant, Vonn a eu de la difficulté à agripper son bâton droit — un problème persistant depuis qu'elles s'est fracturée son bras droit en novembre — et elle ne semblait pas à l'aise avant d'aborder une ligne trop droite et de quitter le parcours à mi-chemin.



?Je sens comme si ma main est assez forte et, une fois en piste, je ne sais plus où est mon bâton?, a déclaré Vonn, qui a remporté sa dernière médaille d'or aux championnats du monde en 2009.



Schmidhofer n'avait obtenu qu'une deuxième place comme meilleur résultat depuis qu'elle a joint le circuit de la Coupe du monde en 2007, et même cette performance en super-G date de quatre ans.



Après avoir franchi la ligne d'arrivée, l'Autrichienne s'est penchée en arrière et a hurlé sa joie quand elle a vu qu'elle était 33 centièmes de seconde plus rapide que celle qui a terminé deuxième, Tina Weirather du Liechtenstein.



La Suissesse Lara Gut, la favorite de l'épreuve, en piste juste avant Schmidhofer, s'est contentée du troisième rang, à 36 centièmes.



Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a signé la meilleure performance dans le camp canadien avec une 19e place, à 1,96 seconde de la gagnante. Mikaela Tommy, de Wakefield, a fini 22e, la Torontoise Candace Crawford s'est classée 26e et Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, a pris la 33e position.



Comme Vonn, l'Autrichienne Anna Veith, championne olympique du super-G, a été incapable de compléter l'épreuve.