LHJMQ: les Sea Dogs battent les Saguenéens pour accèder à la finale

SAGUENAY, Qc - Thomas Chabot et Jakub Zboril ont récolté un but et deux aides chacun et les Sea Dogs de Saint-Jean sont venus de l'arrière à deux reprises avant d'achever les Saguenéens de Chicoutimi avec une victoire de 6-5, dimanche, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Sea Dogs ont donc gagné la série 4-2 et ils affronteront maintenant l'Armada de Blainville-Boisbriand en finale de la Coupe du Président.



Bokondji Imama a inscrit un but et une aide, tandis que Joe Veleno, Julien Gauthier et Samuel Dove-McFalls ont aussi touché la cible pour les Sea Dogs, qui ont effacé des retards de 2-0 et 5-3 au cours de la rencontre.



Joey Ratelle a amassé deux buts et deux aides, Frédéric Allard a aussi réussi un doublé et Dmitry Zhukenov a ajouté un but pour les Saguenéens. Ces derniers avaient pris les devants 5-3 grâce à trois buts dans un intervalle de 3:57 tôt en troisième période avant de voir les Sea Dogs les renverser.



Callum Booth a effectué 16 arrêts devant le filet des Sea Dogs. À l'autre bout de la patinoire, Julio Billia a accordé six buts sur 34 lancers pour les Saguenéens.



Les Sea Dogs tenteront de gagner la coupe du Président pour une troisième fois dans leur histoire, après leurs triomphes en 2011 et 2012. L'Armada visera un premier titre.