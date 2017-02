LHJMQ: huitième victoire de suite pour l'Armada

SHERBROOKE, Qc - Anthony Poulin a été l'unique marqueur de la séance de tirs de barrage et l'Armada de Blainville-Boisbriand a signé une huitième victoire de suite en l'emportant 2-1 contre le Phoenix de Sherbrooke, dimanche.

Lors de la deuxième ronde des tirs de barrage, Poulin a décoché un bon lancer des poignets qui a déjoué le gardien Evan Fitzpatrick dans la lucarne.



En fin de troisième période, Yaroslav Alexeyev a écopé une pénalité de quatre minutes pour bâton élevé, mais le Phoenix s'est bien défendu en prolongation et Fitzpatrick a gardé le fort, réalisant cinq arrêts.



Les hommes de Stéphane Julien ont ouvert le pointage en première période quand Jason Imbeault a redirigé un tir de la pointe de Johnatan Legault pour tromper la vigilance de Francis Leclerc.



L'Armada a cependant ramené les deux formations à la case départ lors d'un avantage numérique, au deuxième vingt. Pascal Corbeil a manoeuvré en zone adverse et il a servi une passe à Yvan Mongo, qui a stoppé la rondelle avec son patin avant de l'envoyer dans un filet pratiquement libre.



Leclerc a stoppé 25 des 26 lancers dirigés vers lui pour l'Armada. Il a signé une troisième victoire consécutive et une 14e cette saison. Fitzpatrick n'a vraiment eu rien à se reprocher pendant la rencontre. Le gardien du Phoenix a repoussé 42 rondelles.



Sea Dogs 4 Drakkar 1



Thomas Chabot a enfilé l'aiguille à une reprise et il a ajouté deux mentions d'assistance, menant les Sea Dogs de Saint-Jean vers un gain de 4-1 contre le Drakkar de Baie-Comeau.



Le joueur le plus utile au dernier Championnat mondial de hockey junior a marqué le premier but de la rencontre et il a mis la table pour le but vainqueur.



L'attaque des Sea Dogs est venue du bâton de cinq joueurs. Outre Chabot, Simon Bourque, Joe Veleno et Nathan Noel ont tous les trois amassé un but et une mention d'aide. Samuel Dove-McFalls s'est quant à lui fait complice de deux réussites des Sea Dogs, qui ont gagné une quatrième partie de suite et une 13e au cours de leurs 14 dernières.



Gabriel Fortier a été l'unique buteur du Drakkar, qui n'avait pas perdu un temps réglementaire à ses quatre derniers matchs.



Alex D'Orio a réalisé 23 arrêts dans la victoire tandis que son vis-à-vis chez le Drakkar, Antoine Samuel, a stoppé 33 lancers.



Remparts 2 Cataractes 3 (Prol.)



Brandon Gignac a joué les héros en prolongation et les Cataractes de Shawinigan ont battu les Remparts de Québec 3-2.



Gignac a accepté la remise d'Alexis D'Aoust et il a décoché un tir des poignets précis par-dessus la mitaine d'Evgeny Kiselev. Il s'agissait de son 19e but de la campagne.



Dennis Yan a inscrit les deux premiers buts des Cataractes, qui ont pris les devants 2-0 en première période avant de voir les Remparts créer l'égalité en troisième. Samuel Girard s'est pour sa part fait complice de deux filets des siens.



Mikael Robidoux et Olivier Garneau, lors d'une infériorité numérique, ont répliqué pour les Remparts, qui tentaient de remporter deux matchs consécutifs pour une première fois depuis le 3 février.



Mikhail Denisov n'a pas été très occupé devant la cage des Cataractes, mais ses 16 arrêts ont été suffisants. À l'autre bout de la patinoire, Kiselev n'a pas eu l'occasion de se reposer pendant l'affrontement et il a bloqué 44 lancers.



Olympiques 6 Tigres 5 (Prol.)



Vitalii Abramov a trouvé le fond du filet dans la dernière minute de la prolongation et les Olympiques de Gatineau ont défait les Tigres de Victoriaville 6-5.



Abramov s'est échappé devant James Povall et il lui a servi toute une tasse de café avant de faire glisser la rondelle derrière la ligne rouge. Abramov, qui a marqué son 43e but de la saison et récolté son 87e point, tente de rattraper Giovanni Fiore (45) au premier rang des meilleurs buteurs de la LHJMQ et Tyler Boland (93) au sommet des pointeurs.



Daniel Del Paggio a fait bouger les cordages à deux reprises pour les Olympiques et Yakov Trenin, Mitchell Balmas et Shawn Boudrias ont ajouté des buts.



Alexandre Goulet a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions tandis que Bradley Lalonde, Pascal Laberge et Austin Eastman ont également noirci la feuille de pointage pour les Tigres, qui se sont inclinés pour une quatrième fois de suite.



Mathieu Bellemare a enregistré la victoire pour les Olympiques et il a repoussé 28 rondelles. Povall a quant à lui alloué six buts sur 31 tirs, devant la cage des Tigres.