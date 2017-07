Les Whitecaps embauchent le gardien néo-zélandais Stefan Marinovic (vidéo)

VANCOUVER - Quelques instants après avoir transigé avec l'Impact de Montréal pour obtenir une place de joueur étranger, les Whitecaps de Vancouver ont consenti un contrat au gardien néo-zélandais Stefan Marinovic, vendredi.

Plus tôt dans la journée, les Whitecaps avaient envoyé un montant d'allocation général de 50 000 $US à l'Impact.



Âgé de 25 ans, Marinovic s'est entendu avec les Whitecaps jusqu'en 2018. L'équipe détient une clause pour les années 2019 et 2020, en attendant qu'il reçoive son certificat de transfert international, son permis de travail canadien et ses examens médicaux.



Les Whitecaps comptent maintenant neuf places de joueur étranger pour la saison 2017 et celles-ci sont toutes pourvues.



Marinovic se joint à la formation de Vancouver après avoir passé toute sa carrière professionnelle de huit ans dans la troisième division en Allemagne.



Il a amorcé sa carrière professionnelle avec le SV Wehen Wiesbaden, en 2009, avant de se retrouver avec le FC Ismaning et le TSV 1860 Munich II. Il évoluait avec Unterhaching depuis 2014. Marinovic a effectué 99 départs en 100 apparitions en Allemagne.



Sur la scène internationale, le natif d'Auckland a participé à 19 parties avec l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Il a amorcé les trois matchs de sa nation lors de la dernière Coupe des Confédérations ainsi que les neuf premières parties des qualifications de la Coupe du monde de 2018.