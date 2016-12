Les Texans s'emparent du titre de la section Sud

HOUSTON - Tom Savage a lancé pour 176 verges à son premier départ en carrière dans la NFL et les Bengals de Cincinnati ont raté un placement alors que les dernières secondes s'écoulaient pour permettre aux Texans de Houston de l'emporter 12-10, samedi.

Ce gain a également permis aux Texans de s'assurer d'un deuxième titre de la section Sud de l'Américaine consécutif.



Les Bengals ont converti un quatrième essai pour garder leur séquence à l'attaque en vie, mais quatre jeux plus tard, l'ancien des Texans Randy Bullock a raté une tentative de placement de 43 verges pour sceller l'issue de la rencontre.



Savage a aidé les Texans (9-6) à venir de l'arrière contre les Jaguars, la semaine dernière, prenant la relève de Brock Osweiler, qui avait été laissé au bout du banc à la suite de deux interceptions consécutives au deuxième quart.



Les Texans savaient qu'ils allaient accéder aux séries éliminatoires s'ils gagnaient, car les Titans du Tennessee avaient baissé pavillon contre les Jaguars, plus tôt samedi. Ça n'a toutefois pas été une partie de plaisir en première demie. Savage n'a réussi que deux passes pour 13 verges et son équipe tirait de l'arrière 3-0.



Savage a cependant trouvé un moyen de faire avancer les chaîneurs en deuxième demie, même si les Texans ont éprouvé des difficultés dans la zone payante.



Après deux placements de Nick Novak, les Bengals (6-8-1) ont repris les devants quand Andy Dalton a rejoint Brandon LaFell pour une passe et course de 86 verges.



Les locaux se sont donné une priorité de 12-10 avec neuf minutes à faire au match quand Alfred Blue a parcouru 24 verges pour inscrire un majeur. Le converti a cependant été bloqué, offrant une chance aux Bengals de l'emporter lors de la dernière tentative de placement de l'affrontement.



Dalton a complété le duel avec 268 verges de gains par la voie des airs. Il a lancé une passe de touché et il a été victime d'une interception.



Lamar Miller a raté sa première partie de la campagne en raison d'une blessure à une cheville. Blue a obtenu 73 verges au sol, en relève.



A.J. Green, le receveur étoile des Bengals, a dit qu'il allait être en mesure de jouer après avoir raté les quatre derniers matchs en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il a cependant été laissé de côté par son entraîneur.