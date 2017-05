Les États-Unis l'emportent 6-1 contre la Slovaquie au Mondial de hockey

COLOGNE, Allemagne — Les États-Unis ont infligé une défaite de 6-1 à la Slovaquie dimanche pour porter à cinq leur série de victoires au Championnat du monde de hockey, et ils doivent maintenant se préparer pour un duel au sommet dans le groupe A contre la Russie. Johnny Gaudreau a réussi un doublé pour porter son total du tournoi à six réussites, en plus d'ajouter une mention d'aide à sa fiche. Jimmy Howard a effectué 19 arrêts devant le filet des Américains.



Entre-temps, à Paris, la République tchèque a pris la mesure du pays hôte, la France, par la marque de 5-2. Michal Repik s'est signalé avec deux buts du côté tchèque.



Clayton Keller, le plus jeune joueur du tournoi, a ouvert la marque pour les Américains, avec l'aide d'Anders Lee. Il s'agissait du cinquième but de la compétition de Keller, qui est âgé de seulement 18 ans.



Gaudreau a doublé l'avance des siens tôt en deuxième période, à la suite d'une belle mise en scène de Kevin Hayes — qui participait à son premier match du tournoi, après l'élimination des Rangers de New York. Martin Gernat a rétréci l'écart quelques minutes plus tard.



Deux filets rapides de Christian Dvorak, sur une passe de Gaudreau, et Jacob Trouba ont toutefois permis aux Américains de souffler un peu.



Gaudreau a marqué son deuxième but du match au début du troisième tiers — sur une passe de Hayes, encore —, puis Lee a trouvé le fond du filet slovaque en avantage numérique.



Les États-Unis trônent au sommet du groupe A, un point devant la Russie. Les deux équipes s'affronteront mardi à Cologne. Les Russes devront d'abord croiser le fer avec la Lettonie lundi, alors que les Américains bénéficieront d'une journée de congé.



Dans un autre duel du Groupe A, la Suède, qui a bénéficié des arrivées de l'attaquant Nicklas Backstrom et du gardien Henrik Lundqvist, s'est assurée d'une place en quarts de finale en défaisant le Danemark 4-2.



Joel Lundqvist a enfilé l'aiguille et William Nylander a marqué deux buts pour placer les Suédois en avant 3-0. Morten Madsen et Markus Lauridsen ont réduit l'écart pour le Danemark, au troisième vingt, mais Backstrom a scellé l'issue de la rencontre en avantage numérique.



La Suède ne peut maintenant plus terminer plus bas que le quatrième rang.



Finalement, dans le dernier affrontement de la journée, la Finlande a effacé un retard de deux buts avant de battre la Suisse 3-2 en prolongation.



Fabrice Herzog et Joel Genazzi ont donné l'avance aux Suisses, mais Juuso Hietanen et Mikko Rantanen ont répliqué pour forcer la tenue d'une période de prolongation.



Valtteri Filppula a trouvé le fond du filet pour permettre à la Finlande de s'assurer de la quatrième position du Groupe B.