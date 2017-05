Les États-Unis battent la Suède

COLOGNE, Allemagne - Les États-Unis ont effacé un déficit d'un but à trois reprises avant de vaincre la Suède 4-3 au Championnat du monde de hockey, lundi.

Johnny Gaudreau, qui a été élu joueur du match, a marqué deux buts, et J.T. Compher a celui de la victoire. Jimmy Howard a pour sa part repoussé 39 tirs et procuré une deuxième victoire aux Américains, après leur défaite surprise contre le pays hôte, l'Allemagne, vendredi.



Clayton Keller a ramené les deux équipes à la case départ après qu'Elias Lindholm eut trouvé le fond du filet en avantage numérique pour les Suédois, mais Lindholm a redonné les devants aux siens.



Gaudreau a créé l'égalité 2-2 en échappée, puis Victor Hedman a porté la marque à 3-2 en première période.



Gaudreau est revenu à la charge en complétant une superbe pièce de jeu en compagnie de Jack Eichel et Anders Lee.



Lindholm est passé bien près de compléter son tour du chapeau, mais c'est plutôt Compher qui a donné les commandes aux États-Unis pour la première fois de la rencontre. Compher a habilement redirigé un tir de Connor Murphy alors qu'il restait 8:13 à écouler au cadran.



Les espoirs des Suédois de créer de nouveau l'égalité se sont éteints lorsqu'ils ont écopé de deux pénalités successives, pour se retrouver temporairement à cinq contre trois.



En vertu de cette victoire, les Américains ne sont plus qu'à deux points de la Russie dans le groupe A.

République tchèque 4 Finlande 3



Dans l'autre match à l'affiche, la République tchèque a effacé un déficit de trois buts en première période pour venir à bout de la Finlande 4-3 en tirs de barrage.



Robin Hanzl a inscrit le but victorieux en fusillade.



Hanzl, un joueur de 28 ans qui évolue pour le HC Litvinov, a déjoué le gardien finlandais Joonas Korpisalo d'une belle feinte du revers. Il fut le seul buteur en tirs de barrage.



Roman Horak, Radko Gudas et Jan Kovar ont marqué en temps réglementaire pour les Tchèques, et David Pastrnak a ajouté deux mentions d'aide à sa fiche.



Le capitaine Valtteri Filppula a riposté avec un but et une passe, tandis que Topi Jaakola et Ville Lajunen complétaient la marque pour la Finlande.

Mikko Rantanen s'est signalé avec deux mentions d'assistance.



Les Finlandais ont maintenant rendez-vous avec la Slovénie mercredi, tandis que les Tchèques devront croiser le fera avec la Norvège, jeudi.

Russie 6 Allemagne 3



Plus tôt lundi, la Russie est demeurée invaincue au Mondial grâce à une victoire de 6-3 contre l'Allemagne.



Vadim Shipachyov et Nikita Kucherov ont mené l'attaque des vainqueurs avec deux buts chacun.



Shipachyov a ouvert la marque après seulement 64 secondes de jeu et la Russie a exploité une pénalité majeure à Patrick Hager pour avoir donné un croc-en-jambe à un rival à 13:27, pour tripler leur avance avant la fin de la période.



Shipachyov a complété son doublé à 17:10 et Sergei Plotnikov a enchaîné à 18:55.



Nikita Gusev a gonflé l'avance de la Russie à 1:10 de la période médiane et Kucherov a ajouté son premier de la rencontre quelque quatre minutes plus tard.



Le deuxième but de Kucherov est venu au milieu de la troisième période.



Brooks Macek, Philip Gogulla et Frederik Tiffels, tous au troisième vingt, ont inscrit les buts de l'Allemagne.