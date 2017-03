Les Sénateurs rejoignent le Canadien

DENVER - Craig Anderson a repoussé 14 rondelles et les Sénateurs d'Ottawa se sont emparés du premier rang de la section Atlantique en défaisant l'Avalanche du Colorado 4-2, samedi soir.

Les Sénateurs, qui ont remporté une sixième partie de suite, se retrouvent à égalité avec le Canadien de Montréal, avec un total de 84 points. Ils occupent le premier rang parce qu'ils ont disputé un match de moins. Il s'agit d'une première fois en 142 jours que les Sénateurs trônent au sommet de l'Atlantique.



Alex Burrows et Mike Hoffman ont tous les deux amassé un but et une mention d'aide pour les Sénateurs. Fredrik Cleasson et Ryan Dzingel ont aussi trouvé le fond du filet.



Anderson a signé une 147e victoire dans l'uniforme des Sénateurs, établissant une nouvelle marque d'équipe en dépassant Patrick Lalime.



Matt Nieto et Sven Andrighetto ont enfilé l'aiguille pour l'Avalanche, qui est officiellement éliminée des séries éliminatoires. Ils ratent donc les séries pour une troisième saison consécutive. Calvin Pickard a stoppé 27 lancers dans la défaite.