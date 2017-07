Les Red Sox de Boston se départissent du troisième but Pablo Sandoval

BOSTON — La ≪folie du panda≫ n'a jamais vraiment pris son envol à Boston. Les Red Sox ont désigné pour assignation le troisième but Pablo Sandoval, vendredi. L'équipe a dix jours pour l'échanger ou le libérer.



Sandoval avait été cédé à Pawtucket, au niveau AAA, pour se remettre d'une infection de l'oreille interne.



Sandoval a été très populaire à San Francisco, aidant les Giants à remporter trois fois la Série mondiale, entre 2010 et 2014. On le surnommait alors ≪Kung Fu Panda≫.



Avant le début de la saison 2015, les Red Sox lui ont donné un contrat de cinq ans au montant de 95 millions $.



Depuis, il n'a participé qu'à 161 matches, affichant une moyenne au bâton de ,237. Il a été limité à 14 circuits et 59 points produits.



Joueur par excellence de la Série mondiale de 2012 (trois circuits en quatre matches, une moyenne au bâton de ,500), Sandoval s'est également distingué en classique automnale deux ans plus tard, frappant pour ,429. Il avait eu un rôle limité en Série mondiale de 2010, ne se présentant que trois fois au bâton.



≪Je veux un nouveau défi. J'en ai besoin, disait-il en conférence de presse au Fenway Park, en novembre 2014. Je sais que j'ai connu de très belles années avec les Giants. Ce sera un nouveau chapitre ici.≫



Le séjour n'a toutefois pas été bien fructueux.



Sandoval a frappé pour ,245 avec 10 circuits en 2015, terminant la saison avec les chiffres les plus bas de sa carrière dans plusieurs catégories à l'attaque.



En 2016, il a perdu son poste au profit de Travis Shaw, qui n'avait jamais disputé une saison complète dans les grandes ligues. Sandoval a finalement dû être opéré à l'épaule gauche, ratant presque toute la campagne.



La saison 2017 ne lui a pas souri davantage. Les Sox lui ont confié le troisième but mais ça n'a duré que trois semaines, Sandoval se blessant au genou. Il a raté 32 matches et le mois dernier, l'infection à l'oreille est survenue.



Sandoval a participé à seulement 32 matches cette année, offrant une moyenne de ,212.



≪Nous en sommes venus à la conclusion que nous n'étions pas un meilleur club en le gardant dans notre formation des ligues majeures≫, a dit le président des opérations baseball des Red Sox, Dave Dombrowski.



Shaw a été échangé aux Brewers de Milwaukee en décembre. C'est Deven Marrero qui joue le plus souvent au troisième coussin pour les Red Sox.