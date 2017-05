Les Rays utilisent la longue balle pour vaincre les Blue Jays 6-1

ST. PETERSBURG, Fla. - Logan Morrison et Colby Rasmus ont tous deux frappé un circuit de deux points, Jake Odorizzi a lancé pendant sept manches et les Rays de Tampa Bay ont défait les Blue Jays de Toronto 6-1, samedi.

Odorizzi (2-1) a alloué un point en sept manches de travail.



Morrisson a donné les devants 2-1 aux Rays en frappant son septième circuit en troisième aux dépens de Marco Estrada.



Rasmus a claqué une longue balle sur la première balle frappée.

Morrisson et Rasmus ont récolté trois points produits chacun, tandis que Longoria a frappé deux coups sûrs et a procuré trois points aux Rays.



En six manches, Estrada (1-2) a concédé cinq points mérités, après en avoir accordé que trois lors de ses quatre derniers départs.



Après avoir alloué que deux coups sûrs ou moins lors de ses trois dernières sorties, Odorizzi a accordé trois coups sûrs et aucun but sur balles, en plus d'avoir retiré six frappeurs sur des prises. Il a retiré 18 des 19 adversaires auxquels il a fait face après avoir permis à Ezequiel Carrera d'inscrire un circuit en première.



Carrera a prolongé sa séquence de frappe à 12 matchs en récoltant son deuxième circuit de la saison.



Kendrys Morales a frappé deux coups sûrs pour les Blue Jays, qui sont devenus la première équipe des Ligues majeures à atteindre 20 défaites cette saison.