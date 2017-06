Les Rangers ne veulent plus de Dan Girardi

(98,5 Sports) - Les Rangers de New York ont annoncé mercredi qu'ils allaient racheter le contrat du défenseur Dan Girardi.

L'athlète de 33 ans était sous contrat pour les trois prochaines années.

Cette décision coûtera 6,66 millions de dollars, répartis sur six saisons, à l'organisation de Manhattan.

Le contrat de Giradi incluait également des clauses de non-mouvement et de non-échange.

En 63 matchs l'an dernier, il a inscrit quatre buts et ajouté 11 passes. Il était le deuxième défenseur le plus utilisé de l'équipe, derrière le capitaine Ryan McDonagh.

Jamais repêché, l'Ontarien a passé les 11 dernières saisons à New York. Il a joué 788 matchs dans la LNH, inscrivant 46 buts et amassant 184 mentions d'aide.

«J'ai donné mon coeur et mon âme à cette équipe pendant les 11 dernières saisons et j'ai apprécié chaque minute avec elle, a déclaré le principal intéressé. Je tiens à souligner que les Rangers sont une organisation de première classe qui a toujours traité ses joueurs de la bonne façon. Ma famille et moi sommes très reconnaissants de la façon dont nous avons été traités pendant notre séjour à New York.»

Le président des Rangers, Glen Sather, lui a rendu hommage.

«La contribution de Dan Girardi à notre organisation est immense, a déclaré Glen Sather. Il a donné tout ce qu'il avait et grâce à sa détermination sans borne, il a été un modèle pour nous tous.»

Puempel sous contrat

Un peu plus tôt mercredi, le directeur général des Rangers Jeff Gorton a annoncé avoir conclu une entente avec l'attaquant Matt Puempel.

De cette façon, les Rangers répondent aux exigences du repêchage d'expansion qui stipulent qu'au moins deux attaquants sous contrat pour la saison 2017-18 doivent être exposés.

Les Rangers ont réclamé l'attaquant de 24 ans au ballottage des Sénateurs d'Ottawa en novembre. Il a marqué six buts et amassé trois mentions d'aide en 40 parties la saison dernière, et totalise 10 buts et cinq passes en 79 rencontres en carrière dans la LNH.

