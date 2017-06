Les Rangers écrasent les Blue Jays

ARLINGTON, Texas - Carlos Gomez a étiré les bras deux fois et il a produit cinq points, aidant les Rangers du Texas à écraser les Blue Jays de Toronto 11-4, jeudi, pour diviser les honneurs de cette série de quatre rencontres.

Mike Napoli et Robinson Chirinos ont aussi cogné une longue balle aux dépens de Marcus Stroman (7-4).



Gomez a frappé cinq circuits en six matchs depuis qu'il a quitté la liste des blessés, la semaine dernière, après avoir raté un mois d'activités en raison d'une blessure au muscle ischio-jambier droit. Son circuit de trois points en troisième manche a donné les devants 6-0 aux Rangers. Il en a ajouté un de deux points en septième, contre le releveur Cesar Valdez.



«Je me sens très bien au marbre depuis quelques matchs et j'ai poursuivi mon bon travail», a affirmé Gomez.



Les Rangers (36-36) ont gagné neuf de leurs 13 dernières parties et ils sont revenus à égalité avec la barre de ,500. Ils disputeront 20 de leurs 26 prochains matchs à l'étranger.



«Quand il est concentré et dans son élément, il est très difficile à affronter, a indiqué le gérant des Rangers, Jeff Banister, à propos de Gomez. C'est un vrai frappeur professionnel et il a beaucoup de puissance.»



Les Blue Jays (35-37), qui ont défait les Rangers en série de sections de l'Américaine au cours des deux dernières saisons, ont perdu un neuvième match de suite lorsqu'ils ont l'occasion d'être à égalité avec la barre de ,500. Ils ont été dominés 73-24 au chapitre des points lors de ces parties.



«C'est une lourde tâche d'atteindre la barre de ,500. On dirait que nous nous faisons donner une leçon chaque fois que nous avons l'occasion d'égaler ce plateau, a mentionné le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Si nous n'avions pas remporté de matchs importants par le passé, j'aurais vu ça d'un autre oeil, mais nous sommes simplement incapables de monter cette petite colline pour le moment. Mais nous le ferons.»



Martin Perez (4-6) a lancé pendant six manches et il a alloué quatre points. Le gaucher a permis neuf coups sûrs, au moins un lors de chaque manche lancée, deux buts sur balles et il a atteint un frappeur.



Adrian Beltre a commencé le bal en claquant un double d'un point en première manche. Napoli a cogné une 14e longue balle cette saison, en deuxième, et Chirinos a procuré une avance de 7-0 aux siens grâce à son circuit, en quatrième.



Beltre a ajouté un autre double en septième manche pour son 2962e coup sûr en carrière. Il se retrouve à un seul coup sûr de Sam Crawford et du 33e rang de l'histoire des Majeures. Il a également produit un point sur un sacrifice, en huitième.



Stroman a accordé sept points en plus de quatre manches au monticule. Le lanceur droitier a perdu deux départs consécutifs après avoir montré un dossier de 6-0 à ses 10 dernières parties.



«La longue balle m'a fait mal, a analysé Stroman. Je n'avais pas une bonne emprise sur ma balle fronde. Je vais apporter quelques ajustements.»



Tous les points des Blue Jays sont survenus après deux retraits en cinquième manche. Dwight Smith fils a été atteint par un lancer et il a croisé le marbre à la suite d'un double de Luke Maile. Russell Martin et Kendrys Morales ont ensuite obtenu un simple d'un point alors qu'un autre est venu marquer à la suite d'une erreur.